Blastingnews

: Un nuovo gestore telefonico arriva in Italia con tariffe molto convenienti - VKaporicci : Un nuovo gestore telefonico arriva in Italia con tariffe molto convenienti - SIRDI_Business : Oggi sbarca in Italia un nuovo operatore telefonico: Iliad! La presentazione si è svolta mattina alle 10.30 a Milan… - Flavio58 : Iliad ... Nuovo gestore a 5 euro - 4G LTE - The Cyber Kibbutz - ex Ruggero Respigo Tech Forum -

(Di martedì 29 maggio 2018) Ogni mese, ma soprattutto in prossimità delle feste o dell'inizio di una stagione, i gestori telefonici Vodafone, Tim e Wind contattano i propri clienti per proporre offerte ascontate o con aggiunte di traffico voce, sms e internet. Ora però una nuova azienda sbarca incon il brand Iliad. Ma vediamo meglio i dettagli delle sie opzioni tariffarie appena lanciate sul mercato. La concorrenza telefonica di Iliad Come anticipato sopra, instando unmarchio della telefonia. Si chiama Iliad ed è il brand del gruppo francese di Xavier Niel che in questi giorni lancia la sua offerta mobile per promuoversi sul territoriono. In un sito web si parla dishock, create apposta per sottrarre clienti agli attuali gestori presenti sul mercato, e si aggirerebbero tra 3 e 5 euro a differenza di quelle attualmente presenti sul mercato che non scendono sotto ...