Un noir che si rispecchia nelle acque di un lago

(Di martedì 29 maggio 2018) Matteo Severgnini vive suld'Orta, a Omegna. E in un'isola dello stesso– San Giulio – ha scelto di abitare il personaggio letterario Marco Tobia, l'investigatore privato protagonista de "La donna della luna" (Meridiano Zero).Si tratta di un luogo suggestivo e ovattato, isolato dal resto del mondo, avvolto dal silenzio - almeno finché il turismo non esplode. Tobia ama la solitudine, la pesca, le sue abitudini radicate. E fuma marijuana. La sua misantropia può essere, in parte, imputabile alla Sindrome di Tourette che lo perseguita fin dall'infanzia, con tutto ciò che comporta: spasmi, tic motori e fonatori mai prevedibili. Nessuno gliel'ha diagnosticata, quand'era piccolo, e i suoi genitori hanno tacciato per esecrabile i comportamenti borderline, incrementando in lui un senso di inadeguatezza e di dolore che ancora adesso si trascina dietro.La ...