Un mese di spettacoli firmati Libera Accademia del Teatro : Per tre settimane si susseguiranno un totale di sedici spettacoli e ognuno di questi sarà ripetuto per due serate con orario diversificato alle 19.00 e alle 21.30, garantendo così ben trentadue ...

Un mese di spettacoli firmati Libera Accademia del Teatro : Questo ricco calendario si dividerà tra tre diverse location, con gli spettacoli in prosa che saranno ospitati dal Teatro "Pietro Aretino" di via Bicchieraia e gli spettacoli di Teatro in musica che ...

Teatro - 7 spettacoli da non perdere questo mese : Negli ultimi anni c’è stato un grande rilancio del Teatro. Merito anche di cartelloni in cui testi classici e contemporanei si alternano, con incursioni sempre più frequenti nel musical e nel Teatro-canzone, come nel cabaret in formato One Man Show. È per questo che, sempre più spesso, viene voglia di inserire anche il Teatro nel proprio tempo libero. Ecco sette spettacoli da non perdere nel mese di aprile. Brunori a Teatro – canzoni e ...