Un evento per ' difendere' il parco Gondar Community di associazioni scende in piazza a

Panchina Benevento - ecco l’allenatore per la prossima stagione : Panchina Benevento – Il Benevento è reduce da una brutta retrocessione nel campionato di Serie B nonostante una buona seconda parte di campionato, adesso è arrivato il momento di programmare il futuro, mossa per quanto riguarda la Panchina. Secondo quanto riguarda ‘Gianluca Di Marzio’ la società del presidente Vigorito ha scelto Cristian Bucchi per ripartire nella stagione 2018/2019, accordo raggiunto, per l’ufficialità ...

“Mi dispiace - non sono fatta per questo mondo”. Pubblica questo agghiacciante scatto su Twitter in piena notte poi più nulla - fino al mattino. Era stata ospite ad un importante evento milanese : il mondo intero in apprensione : Quella di Chelsea Manning è senza dubbio una delle storie più incredibili e potenti degli ultimi 30 anni. Una vicenda che è riuscita a scuotere l’opinione Pubblica di tutto il mondo. C’è chi ha criticato molto l’operato dell’ex soldato e chi invece è riuscito a comprendere le complesse dinamiche che l’hanno portata a rischiare tanto, praticamente tutto. Per chi non lo sapesse Chelsea è il nome femminile di colui che nacque uomo, Bradley ...

Rally Italia Sardegna : tutto pronto per il grande evento : L'appuntamento realizzato da Aci Sport col sostegno finanziario dell' assessorato regionale del Turismo , il supporto organizzativo di Aci Sassari e la collaborazione di istituzioni, enti locali ...

Calciomercato Benevento - per la panchina avanza Bucchi : Benevento - Appuntamento rinviato per la conferenza stampa del presidente Vigorito e del diesse Foggia . Rinviato perché il presidente vuole presentarsi con in tasca il nome del nuovo allenatore. ...

Calciomercato Benevento - prende quota Bucchi per la panchina : Benevento - Retrocessione incassata, nuovo tecnico da decidere. Il Benevento è in fermento ed è al lavoro per l'erede di De Zerbi . prende quota il profilo di Christian Bucchi , che all'esordio in A ...

La World Ducati Week 2018 si avvicina : grande attesa per l'evento di Misano : Prosegue la definizione del programma del World Ducati Week 2018 che, dal 20 al 22 luglio, vedrà migliaia di motociclisti, provenienti da ogni parte del mondo, raggiungere il Misano World Circuit “Marco...

Fico non canta Inno di Mameli e tiene mani in tasca/ Video - gaffe del Presidente Camera all’evento per Falcone : Roberto Fico canta l'Inno di Mameli e tiene le mani in tasca durante l'ascolto: Video, gaffe del Presidente della Camera alle celebrazioni per la memoria di Giovanni Falcone(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:11:00 GMT)

Feste del Rugby 2018 – Ad Ancona l’evento per migliaia di bambini : Feste del Rugby 2018: “andiamo in meta con la sicurezza ferroviaria”. ANSF-POLFER-FIR di nuovo in campo insieme Veicolare il Rugby e i propri valori all’interno del mondo scolastico ed allo stesso tempo sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole di sicurezza in ambito ferroviario con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre più cospicuo di giovani rugbisti. E’ questa la mission delle “Feste del Rugby” che, venerdì 25 e ...

Sperimentare la scienza per tutti - l'evento conclusivo : Ultimo appuntamento al Polo Tecnico di Adria per vivere l'entusiasmo e la sorpresa delle scienze con esperimenti in laboratorio per tutti Adria , Ro, - La seconda edizione delle 'Notti del Polo ...

Lavoro e disabilità : un evento per rendere le aziende più inclusive - 22/05/2018 - : ... riflettendo su sfide e opportunità, con l'obiettivo di sensibilizzare alla valorizzazione della diversità per un mondo del Lavoro che sia realmente inclusivo per tutti. Ad aprire i lavori lavori ...

Il Volo in concerto a Monaco : prezzo dei biglietti con cena per l’evento speciale a luglio : Il Volo in concerto a Monaco per un concerto speciale con cena. L'evento si terrà martedì 31 luglio 2018 presso la Salle des Etoiles in occasione del Monte-Carlo Sporting Summer Festival. L'età minima richiesta per accedere all'evento è di 7 anni e i biglietti sono acquistabili sul it.montecarlolive.com, non sui circuiti tradizionali utilizzati per le prevendite. Per accedere alla cena-spettacolo è richiesto il pagamento di un biglietto ...

Paracadute retrocessione in Serie B : ecco quanto vale il tesoretto per Crotone - Verona e Benevento : Un dramma vero dal punto di vista sportivo, in parte mitigato da un piccolo "bonus" scaccia-lacrime. E' il destino, o meglio 'contentino', toccato a Benevento, Verona e Crotone , fresche di ...

Al “Santelena Marina in Venice” uno speciale evento per i 30 anni de I Venturieri : I 30 anni de I Venturieri: una flotta di vele d’epoca a Venezia. Tra il 26 e il 27 maggio 2018, una flotta di imbarcazioni a vela d’epoca, classiche e autocostruite provenienti da tutto l’Adriatico si ritroverà presso il “Santelena Marina in Venice” per celebrare il trentennale de I Venturieri CENTO anni DI VELA AL “Santelena Marina IN Venice” Sono già una trentina le barche che sabato 26 e domenica 27 maggio parteciperanno presso il ...

Il Chievo supera il Benevento con Inglese e festeggia la salvezza : Missione compiuta. La dodicesima rete in questo campionato di Roberto Inglese certifica la salvezza del Chievo che batte il Benevento e festeggia. Filotto straordinario per Lorenzo D'Anna chiamato al ...