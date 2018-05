Un doodle di Google per Søren Sørensen | il papà del pH

S.P.L. Sørensen / Chi è il chimico che ha inventato la scala del pH omaggiato dal doodle di Google : S.P.L. Sørensen: il suo nome non dirà molto, ma basta dire che è stato proprio lui l'inventore della scala del pH per chiarirne l'importanza. Oggi Google gli dedica un doodle interattivo.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:37:00 GMT)

Chi era S.P.L. Sørensen - lo scienziato celebrato da Google con un bellissimo doodle animato e interattivo : Google ha deciso di celebrare oggi Søren Peter Lauritz (S.P.L.) Sørensen, scienziato danese nato ad Havrebjerg il 9 gennaio 1868 e morto nella stessa località il 13 febbraio del 1939 a 71 anni. Søren Sørensen è stato il chimico che ha coniato il termine pH (potenziale idrogenionico) nel 1909 introducendo la relativa scala di misura dell’acidità. Il doodle con cui oggi Google lo celebra in gran parte del mondo, da USA e Canada, Messico e ...

Chi era Emile Berliner - l’inventore celebrato oggi da un bellissimo doodle di google : oggi, Domenica 20 Maggio 2018, sulla home page di google dell’Italia, della Germania, del Giappone, della Lituania, di Bulgaria, Serbia, Croazia e Bosnia, possiamo ammirare un bellissimo doodle che raffigura un uomo col papillon verde inserire dischi musicali in un grammofono. Si tratta di Emile Berliner, che non è un musicista ma un inventore. Nato ad Hannover proprio il 20 maggio 1951, esattamente 167 anni fa, ha inventato il giradischi ...

Festa della Mamma - ecco il bellissimo doodle di Google per Domenica 13 Maggio : Sta arrivando anche quest’anno il consueto Doodle di Google dedicato alla Festa della Mamma: due tartarughine, evidentemente madre e diglia, in un dipinto che è proprio un oMaggio a tutte le mamme del mondo. Il Doodle sarà visibile in Italia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Ucraina, Slovacchia, Grecia, Turchia, Estonia, Lettonia, India, Filippine, Taiwan, Giappone, Australia, Canada, Stati Uniti d’America, Brasile, Honduras, ...

GEORGES MELIES/ Il doodle di Google : il cinema - il montaggio e gli effetti speciali - oggi - 3 maggio 2018 - : GEORGES Méliès il Doodle di Google è dedicato al parigino, considerato l'inventore del moderno montaggio e del cinema horror.

Google celebra Georges Méliès con un doodle storico : è il primo interattivo a 360° e in realtà virtuale : Georges Méliès è stato un pionieristico illusionista e regista francese: nato a Parigi l’8 dicembre 1861 e morto sempre nella capitale francese il 21 gennaio 1938 all’età di 76 anni e oggi Google lo celebra con un Doodle storico, il primo interattivo a 360° e in realtà virtuale, creato in collaborazione con i team di Google Spotlight Stories, Google Arts & Culture e della Cinémathèque Française. Non a caso questo momento storico ...

1° Maggio 2018 : Google dedica un doodle alla Festa del Lavoro : Oggi, 1° Maggio 2018, Google ha voluto ancora una volta celebrare la Festa del Lavoro con un doodle: l’immagine mostra vari attrezzi impiegati in diversi mestieri. La Festa del Lavoro o Festa dei Lavoratori, nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori per affermare i propri diritti, raggiungere i propri obiettivi, migliorare la propria condizione, senza barriere sociali e geografiche. Per approfondire: Primo Maggio, ...

Primo maggio - Google festeggia con un doodle. Tutti gli appuntamenti : Dai sindacati a Prato al Concertone a Roma, scopri le manifestazioni in programma Primo maggio, aforismi e frasi famose per la festa del lavoro Primo maggio, la storia. Perché , proprio oggi, è la ...

Earth Day - il doodle di Google per festeggiarlo : Un doodle di Google per festeggiare la giornata della Terra, l'Earth Day. Nel video parla la rivoluzionaria etologa Jane Goodall, nota soprattutto per i suoi studi sugli scimpanzé. "Ogni individuo ...

Giornata della Terra - il doodle di Google è su Jane Goodall : Il motore di ricerca 'intervista' l'etologa inglese famosa per i suoi studi sulla vita sociale degli scimpanzè La black list dei cibi che inquinano di più Giornata della Terra, nel 2018 è 'guerra' ...