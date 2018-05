Un documentario racconta i missionari a Timor Est

Follow the money - il magistrato Ayala racconta il metodo falcone. La clip del documentario su Skytg24 : La storia di un uomo, il giudice Giovanni Falcone, che con le sue idee ha rivoluzionato la lotta alla mafia. Ideatore di un vero e proprio “metodo”, che per la prima volta ha considerato Cosa nostra come un fenomeno globale, da indagare in modo organizzato e con particolare attenzione ai flussi di denaro. Parte da qui il documentario “Follow the money – Giuseppe Ayala racconta il metodo Falcone”, in onda su Sky TG24 HD il 22 maggio ...

Firenze - un documentario per raccontare ‘La cura’ del dipinto distrutto nella strage dei Georgofili : “Una storia di rinascita” : Il­ 27 maggio del 1993 Firenze viene colpita al cuore. Una bomba della mafia uccide cinque persone e devasta centinaia di opere d’arte. Per 24 anni un dipinto del ‘600 rimane nei depositi degli Uffizi. ‘I giocatori di carte‘ di Bartolomeo Manfredi è considerato perduto per sempre. Fino a quando la restauratrice fiorentina Daniela Lippi non decide di prendersene cura. Sulla tela lacerata rimangono i profili incompleti di ...

Meghan Markle e Harry - il matrimonio/ Stasera su Canale Nove il documentario che racconta la storia d'amore : Meghan Markle e il principe Harry sposi il 19 maggio: Thomas, padre della sposa, non sarà presente all'evento. La nuova casa della coppia dopo il fatidico sì.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:48:00 GMT)

An American Princess - FoxLife racconta Meghan Markle con un documentario speciale : Sicuri di conoscere tutto sulla futura Principessa britannica? Ad aiutarci arriva FoxLife che domani sera, domenica 13 maggio, in prima serata, alle 21 e a meno di 48 ore dagli Stati Uniti, manderà in onda il documentario Meghan Markle: An American Princess.An American Princess, prodotto da Fox, è un racconto di due ore che con immagini d'archivio, interviste esclusive e retroscena, proverà a mostrare la vera Meghan Markle, attrice di 36 ...

Maria Callas : a 40 anni dalla morte al cinema un documentario prezioso che racconta la cantante d’opera più famosa al mondo : A 40 anni dalla morte, al cinema il 16 aprile un film prezioso e unico che racconta la cantante d’opera più famosa di tutti i tempi: Maria Callas. Un documentario ricco di immagini inedite, fotografie, super8, registrazioni private, lettere e rari filmati d’archivio del dietro le quinte degli spettacoli, per la prima volta a colori. Il racconto di una vita memorabile ricostruito attraverso le parole della Callas e le storie intime dei ...

Maria Callas : a 40 anni dalla morte al cinema un documentario prezioso che racconta la cantante d’opera più famosa al mondo : A 40 anni dalla morte, al cinema il 16 aprile un film prezioso e unico che racconta la cantante d’opera più famosa di tutti i tempi: Maria Callas. Un documentario ricco di immagini inedite, fotografie, super8, registrazioni private, lettere e rari filmati d’archivio del dietro le quinte degli spettacoli, per la prima volta a colori. Il racconto di una vita memorabile ricostruito attraverso le parole della Callas e le storie intime dei ...

Il documentario di Ryuichi Sakamoto racconta il terremoto del Thoku attraverso un pianoforte : All'interno del film lo stesso autore commenta: " Abbiamo la civiltà moderna, la nostra scienza, la nostra tecnoogia. Ma è tutto così fragile. Avrei dovuto saperlo. Poi è accaduto il disastro e mi ...