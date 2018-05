Un conflitto di interessi dietro il trasferimento dell' ambasciata Usa in Israele?

Lega-M5S - niente intesa sul premier. Di Maio : «Il nome nei prossimi giorni». Nel contratto il conflitto di interessi : Frenata sul nome del premier. L'accordo, nonostante l'ennesimo incontro stamani tra Salvini e Di Maio non c'è. E la novità del pomeriggio è che la soluzione non...

Governo - seconda bozza contratto. Codice etico per i ministri : no a condannati - massoni o in conflitto di interessi : Un Codice etico per i membri del consiglio dei ministri: via se hanno condanne o sono in conflitto di interessi con “la materia oggetto di delega”. E questa una delle novità dell’ultima bozza del contratto di Governo Lega-M5s , una versione su cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno discutendo in queste ore. Terminato il tavolo tecnico, ora rimangono da limare alcuni punti critici (circa 6) e poi si tratterà di lavorare per ...

conflitto d’interessi Associati : Fino a pochi giorni fa il Conflitto d’interessi era la bandiera da sventolare davanti ai militanti inferociti. Era il potere politico-mediatico di Berlusconi che minacciava Salvini e impediva la nascita del “governo del cambiamento”. E così Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle volevano immediatamen

Governo - Salvini : “Einaudi? Un grande - ma va letto tutto. La legge sul conflitto di interessi è nei punti in discussione” : Einaudi “usò tutte le sue prerogative“, per esempio quando nel 1953 respinse il nome indicato dal gruppo più numeroso del Parlamento, e cioè la Dc, e nominò presidente del Consiglio l’economista Giuseppe Pella. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato a Dogliani la vicenda che vide protagonista Luigi Einaudi. Parole che sono state interpretate come un monito nei confronti di Lega e Movimento 5 stelle. ...

M5s-Lega ancora divisi sul conflitto di interessi. E la grillina Lezzi : "Ma non sarà contro Berlusconi. Mediaset azienda importante" : Il primo balletto, sì-no-forse, è quello sul conflitto di interessi. Il grande nodo morale e politico riguarda invece gli immigrati. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, flat tax e legge Fornero incombono le cifre. Ed è così che la stesura del contratto di governo M5s-Lega si sta rilevando in realtà più complicata del previsto.La normativa che limiterebbe il potere politico e mediatico del ...

Salvini da Di Maio - un’ora a colloquio «Nel contratto di governo anche conflitto di interessi» : Casaleggio: «Voto degli iscritti sarà vincolante all’accordo». Il leader leghista: vicini ad un accordo. Renzi: da loro promesse folli, ora le realizzino

M5s-Lega - prove di governo | Di Maio : convergenze su migranti e conflitto di interessi : "Stiamo facendo notevoli passi avanti con il programma di governo, stiamo trovando ampie convergenzesu reddito di cittadinanza, flat tax, legge Fornero, sullaquestione che riguarda la lotta al business dell'immigrazione". Così il leader Cinquestelle a incontro finito con Salvini

M5s-Lega - Giorgetti : “Accordo su conflitto d’interessi? Quello non è un problema” : Dopo l‘incontro con Di Maio alla Camera, per trattare sul contratto e sul nome del premier per il governo M5s-Lega, Salvini ha lasciato Montecitorio in macchina, senza voler rilasciare dichiarazioni. All’incontro ha partecipato anche il leghista Giancarlo Giorgetti, che ha aperto sul conflitto d’interessi: “Quello non è un problema…”, sono state le uniche parole del capogruppo alla Camera, prima di entrare in ...

Governo - secondo incontro Salvini-Di Maio. “Chiudere prima possibile”. “Convergenza su flat tax e conflitto d’interessi” : secondo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per “chiudere il prima possibile“. Dopo il primo tavolo tecnico di ieri pomeriggio, da una parte i parlamentari di Lega e M5s sono al lavoro per preparare la bozza di contratto di Governo, dall’altra i leader si sono visti una seconda volta per continuare a parlare dei nomi. E soprattutto della figura idonea per fare il presidente del Consiglio. La preoccupazione dei 5 stelle ...

Governo - ore febbrili per l'accordo Salvini-Di Maio : "Convergenze sul conflitto di interessi" : La presenza di Luigi Di Maio e Matteo Salvini in un ministero "di peso" non la mette in dubbio più nessuno,

Pd - Martina : "Presenteremo norma su conflitto d'interessi"/ Renzi : "Promesse M5s-Lega folli e irrealizzabili" : Partito Democratico, Martina: "Presenteremo norma su conflitto d'interessi". L'ex segretario dem Matteo Renzi attacca M5s e Lega: "Promesse folli e irrealizzabili"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:57:00 GMT)

La partita vera si gioca su conflitto di interessi e Ue : È quanto mai istruttivo scorrere sul Blog delle Stelle i commenti alla svolta che sta portando, con tutta probabilità, alla formazione di un Governo Lega-M5s. Scetticismo e timore prevalgono. I militanti e i simpatizzanti più politicamente attrezzati, quelli che non si limitano agli "urrà!", sul sito ufficiale del Movimento scrivono cose del tipo:"Potevamo, con il nuovo voto, terminare l'epoca renziana nel Pd e ...

Nuovo incontro Di Maio Salvini. Il leader M5S : "Ampie convergenze anche su flat tax e conflitto d'interessi" : Nuovo faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e il leader M5S Luigi Di Maio. "Sono per chiudere il prima possibile: tra poco mi vedo con Di Maio. Parlo dopo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando il suo ufficio al gruppo del Senato.Con la Lega "per ora ci sono ampie convergenze sul reddito di cittadinanza, il conflitto d'interessi, sulla tassazione della flat tax. Ci sono tante buone cose da fare...", ha ...