ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora | PD e 5 Stelle in piazza | lista ministri del Governo

Governo Cottarelli - ULTIME notizie/ Oggi lista nomi dei Ministri : Premier all’Economia - Cantone ai trasporti : Governo Cottarelli, ultime notizie, Oggi la lista dei nomi dei Ministri: il Premier anche all’Economia, Cantone andrà ai trasporti, Giovannini al Lavoro, Severino alla Giustizia. Oggi dovrebbero infatti essere presentati ufficialmente i Ministri che andranno appunto a comporre la nuova squadra fino alle prossime elezioni. Nelle prossime ore il Premier andrà a fare visita al Presidente Mattarella, e l’idea è quella di dare vita ad un Governo ...

CECCHINA - MADRE UCCIDE FIGLIA E SI GETTA DAL PALAZZO/ ULTIME NOTIZIE Roma - l'abitazione data alle fiamme : Roma, MADRE e FIGLIA morte: si ipotizza un caso di omicidio-suicidio. La donna 43enne avrebbe prima accoltellato la 18enne poi si sarebbe lanciata da terrazzo.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 23:29:00 GMT)

Fausto Filippone - strage di Francavilla/ ULTIME NOTIZIE - trovata cocaina nell'auto dell'omicida : Delitto Filippone, trovata cocaina nell'auto dell'omicida: 50 grammi di sostanze stupefacenti nella Bmw dell'uomo lanciatosi da un viadotto dopo aver ucciso moglie e figlia(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 23:00:00 GMT)

SASSARI - CALCIATORE UCCISO A COLTELLATE : ARRESTATO CONFESSA/ ULTIME NOTIZIE : vecchie ruggini con la vittima : Nicola Della Morte, CALCIATORE dilettante 23enne, è stato UCCISO a SASSARI dopo una lite in un locale, con una coltellata al petto: si cerca killer 25enne in fuga.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:37:00 GMT)

Eutanasia in Portogallo - il voto in Parlamento/ ULTIME NOTIZIE - Chiesa e medici si mobilitano : Portogallo, voto in Parlamento su legalizzazione Eutanasia: Ultime notizie, domani i deputati decidono. Chiesa e Ordine dei medici si esprimono contro il Governo(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:56:00 GMT)

Riforma pensioni/ I tagli di Cottarelli tra reversibilità e invalidità (ULTIME notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. I tagli di Cottarelli tra reversibilità e invalidità. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 maggio(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:04:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Con il Governo Cottarelli la Legge Fornero non si tocca (ULTIME notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Con il Governo Cottarelli la Legge Fornero non si tocca. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 maggio(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:26:00 GMT)

Agrigento - auto giù dal viadotto : morti madre e figlio di 4 anni/ ULTIME NOTIZIE - grave figlia di 7 anni : Agrigento, auto giù dal viadotto: morti madre e figlio di 4 anni, rimasti incastrati nelle lamiere. Gravissima la seconda figlia di 7 anni, ignote le dinamiche del sinistro.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:17:00 GMT)

