Ue | media | verso taglio 30 mld fondi paesi Est | aumento per Italia

mediaPro perde i diritti della Serie A e Rajoy va verso il voto di sfiducia. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA “Chiamo i cittadini alla mobilitazione”, dice Luigi di Maio, che annuncia una manifestazione di protesta in programma a Roma il 2 giugno e invita tutti gli italiani a esporre un tricolore alla finestra. Forza Italia non sosterrà il governo Cottarelli, annuncia Silvio Berlusconi. Paolo

media Usa : Harvey Weinstein verso l’arresto per stupro : Harvey Weinstein è atteso stamattina dalla polizia di New York, a cui si consegnerà per essere incriminato per violenza sessuale. Il fondatore della casa di produzione cinematografica Miramax dovrebbe andare in un commissariato della città, dove gli verranno prese le impronte digitali. Quindi sarà trasferito alla Manhattan Criminal Court, dove asco...

media Usa : Harvey Weinstein verso l’arresto per stupro : Stupro e reati sessuali vari. Dovrà rispondere di queste accuse il produttore di Hollywood, Harvey Weinstein, che in mattina questa dovrebbe consegnarsi alla polizia di New York. A riferirlo è la Cnn, citando fonti vicine alle indagini. L’ex re di Hollywood è stato accusato di molestie sessuali da 70 donne tra cui Asia Argento e Gwyneth Paltrow....

Lega di A verso la risoluzione con mediapro. Contatti con Elliott. Brunelli amministratore ad interim : Marco Brunelli, già dg della Lega Serie A, è stato eletto con 12 voti su 20 amministratore deLegato a interim in attesa che sia individuato il manager a cui affidare l'incarico esecutivo previsto dal ...

mediapro : ecco le garanzie. Dossier già dato a Miccichè - i club orientati verso il sì : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Le garanzie di Mediapro sono già sul tavolo del presidente Gaetano Miccichè , scrive Marco Iaria su ' La Gazzetta dello Sport '. Martedì l'assemblea di Lega dovrà decidere se accettarle o se percorrere nuove strade. Il gruppo spagnolo, che si è aggiudicato i diritti tv della Serie A 2018-21 con un'offerta da 1050 ...

Emigratis verso la chiusura. Pio e Amedeo - la clamorosa svolta : un terremoto a mediaset : Un terremoto a Mediaset : addio a Emigratis . Secondo il settimanale Chi , Pio e Amedeo , coppia comica diventata un caso televisivo dopo il successo alle Iene , starebbe per dire addio al programma ...

I grandi architetti raccontano attraverso le loro opere la Divina Commedia. Appuntamento a Foligno a palazzo Trinci : ... Maria Luisa Guerrini, ha posto l'accento sul fatto che la mostra 'si colloca in un momento di grande vitalità per la città proprio quando il festival di scienza e filosofia dà il proprio spazio a ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - attesa oggi fideiussione mediapro - verso garanzia vincolata : Scade oggi il termine per la fideiussione da 1,3 mld che Mediapro deve versare alla Lega per i Diritti televisivi del campionato di Serie A. Nei corridoi della Confindustria del Calcio si respira un'aria di ottimismo visto che lo stesso fondatore della societa' spagnola, Jaume Roures, ha rilasciato nei giorni scorsi, rassicurando i diversi soggetti coinvolti che la garanzia bancaria arrivera' nei tempi prestabiliti. Mediapro ha gia' versato una ...

Diritti tv : verso sfida Rai-mediaset : ANSA, - MILANO, 12 APR - Si profila una sfida fra Rai e Mediaset nell'asta nazionale per i Diritti tv della coppa Italia e della Supercoppa italiana. La commissione Diritti tv della Lega Serie A oggi ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - verso asta Rai - mediaset per la Coppa Italia e SuperCoppa : Si profila una sfida fra Rai e Mediaset nell'asta nazionale per i Diritti tv della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana, tradizionalmente trasmesse in chiaro e in esclusiva dalla tv di Stato. La commissione Diritti tv della Lega Serie A oggi ha messo a punto gli ultimi dettagli del bando per il triennio 2018-21, che verrà approvato nell'assemblea dei club di giovedì prossimo, quando verranno stabiliti anche i prezzi minimi, e ...

media : jet Usa da Sigonella verso Siria : 18.21 Sono decollati dalla base americana di Sigonella, nel Catanese, gli aerei dell'aeronautica americana che nelle ultime ore si sono diretti verso la Siria in missione di ricognizione. Lo riferiscono diversi Media russi. Le rilevazioni satellitari hanno segnalato l'utilizzo di Boeing Poseidon, in grado di svolgere missioni di ricognizione, sorveglianza e intercettazione anti-sommergibile.

media - cacciatorpediniere Usa verso acque Siria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Bomba a mediaset : "Mattino 5 verso la sostituzione". E Federica Panicucci? : Rivoluzione nel mattino di Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Mediaset sarebbe pronto a sostituire il programma "Mattino 5", condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. "Mediaset...

Accordo fra Sky e mediaset con nuovi 'pacchetti' - verso una pay tv tv unica? : Novità clamorosa nel mondo delle pay tv. Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i ...