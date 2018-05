UE - Juncker : "L'Italia merita rispetto" : Il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha diffuso poco fa una nota a commento della situazione di stallo in cui si trova l'Italia in questi giorni e si è lanciato in difesa del nostro Paese:Le sorti dell'Italia non possono dipendere da eventuali ingiunzioni dei mercati finanziari. L'Italia, indipendentemente dai partiti che la dirigeranno in futuro, è un Paese fondatore dell'Ue che ha fornito un enorme contributo ...

'Dai mercati un segnale agli elettori italiani'. Bufera sul commissario Ue Oettinger. Juncker 'Commento sconsiderato' : Economia L'Italia fa davvero paura: volano i rendimenti dei Btp a breve scadenza di VITTORIA PULEDDA

Jean Claude Juncker : "Vigileremo sui diritti degli africani in Italia" : "Il governo italiano non è stato ancora formato. Come Commissione europea giudichiamo i governi non su quanto annunciano, ma su quanto faranno. Siamo vigili per salvaguardare per intero i diritti degli africani che sono in Italia". Così il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, in una conferenza stampa congiunta col presidente dell'Unione africana Moussa Faki, a chi chiede dell'espulsione di 500mila migranti ...

Juncker : "Italia importantissima per la Ue" : L'Italia è della massima importanza per l'Ue . L'Unione Europea non sarebbe completa, senza la nazione e il popolo italiano". Lo dice il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, a ...

Jean-Claude Juncker sul contratto M5S-Lega : "Commenteremo alla fine ma non è Europa senza Italia" : "L'Unione europea non sarebbe completa senza la nazione italiana e il popolo italiano". Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, non commenta i negoziati di governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, ma avverte che l'Italia "ha la massima importanza per l'Ue"."Amo questo paese, amo il genio degli italiani e della nazione italiana. Ma non commenterò in anticipo quali potrebbero essere i risultati dei negoziati in ...

State of the Union. Tajani : in Ue attenzione a Italia. Juncker : populismi? Solidarietà si sfilaccia : Seconda giornata della conferenza europea. Protagonisti a Palazzo Vecchio il presidente del Parlamento Europeo e il presidente della Commissione Europea

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Ue : Tajani “Italia? Anacronistico uscire da Europa”. E Juncker.. (11 maggio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Tajani a giornata Ue a Firenze, "Anacronistico che l'Italia esca dall'Europa". Juncker, "i populismi minacciano l'Ue e sfilacciano la solidarietà"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:55:00 GMT)

Juncker taglia i fondi al Sud Italia. Ma il Mezzogiorno non ha strumenti per opporsi : Stando alle notizie lette in questi giorni, l’Italia rischia di perdere diversi miliardi di spesa destinata al Sud, sotto forma di fondi di coesione. Ciò in virtù della revisione in corso sui bilanci Ue, a seguito della Brexit. Si parla di una riduzione del 5% dei fondi europei di coesione, nella proposta avanzata Commissione europea di Jean Claude Juncker. In sostanza, il bilancio dovrà aumentare a fronte di una riduzione dei Paesi ...