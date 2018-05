Udinese | Jankto attacca | “Trattati come schiavi Sonniferi per dormire”

Udinese - Jankto e le rivelazioni shock : “trattati da schiavi - chiusi in uno dei peggiori hotel di Udine” - addio ad un passo! : Jankto pensa all’addio, l’Udinese potrebbe perdere il suo centrocampista, il quale intanto si è sfogato con la stampa ceca Jankto vuole andar via dall’Udinese, anzi dall’Italia. Il centrocampista del club friulano si è sfogato parlando con i colleghi cechi del Ceska Televize. Le rivelazioni di Jankto sono state alquanto forti. Il calciatore ha parlato di ritiri in alberghi sporchi, battibecchi tra compagni e trattamenti ...

Udinese - Jankto shock : “vado via - trattati come schiavi” : In casa Udinese è una situazione delicata, tiene banco infatti la scelta del nuovo allenatore ma nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni shock da parte di Jankto: “Abbiamo fatto più di due mesi in albergo in tutta la stagione – ha raccontato il centrocampista al portale ceco Ceska Televize – Era il peggior albergo di Udine, dove i bagni erano sporchi. Ci siamo sentiti come schiavi, non ci era permesso nemmeno di vedere i ...

DIRETTA / Udinese Bologna (risultato live 0-0) streaming video e tv : ci prova Jankto! : DIRETTA Udinese Bologna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I felsinei sono tranquilli da tempo, i friulani sono ormai quasi salvi(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:05:00 GMT)

DIRETTA / Verona Udinese (risultato live 0-1) streaming video e tv : chance per Jankto! : DIRETTA Verona Udinese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby triveneto al Bentegodi, i friulani hanno bisogno di vincere per salvarsi(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:30:00 GMT)

Napoli Udinese 0-1 in diretta : risultato LIVE. Jankto la sblocca al 41' : Napoli-Udinese 0-1 41' Jankto TABELLINO: Napoli , 4-3-3, : Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Mario Rui; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. Udinese , 3-5-1-1, : Bizzarri; Nuytinck, ...

Napoli-Udinese 1-1 La Diretta Jankto apre - pari di Insigne : Il Napoli si gioca le ultime cartucce nella lotta scudetto con la Juventus, distante ora 6 punti in classifica dopo il pareggio dei ragazzi di Maurizio Sarri domenica scorsa sul campo del Milan: ...

Diretta/ Cagliari-Udinese (risultato live 1-1) streaming video e tv : Lasagna KO - entra Jankto : Diretta Cagliari Udinese info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del primo anticipo di Serie A, 32^ giornata (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 16:11:00 GMT)

Serie A Udinese - Oddo : «Fallo palese su Jankto sul gol della Lazio» : UDINE - Un Massimo Oddo deluso al termine del match perso dall' Udinese contro la Lazio , ha così commentato ai microfoni di Sky Sport: " Alla squadra ho detto che i momenti di difficoltà ci sono nel calcio e che si incontrano squadre forti come oggi. L'importante è dare tutto quello che si ha. Se non fosse per la sconfitta, ...

Serie A Udinese - in campo anche Angella e Jankto : UDINE - Senza dieci nazionali, l'Udinese di Oddo ha ripresao ad allenarsi in vista della gara contro l'Atalanta, il prossimo ostacolo del campionato. Intenso il programma svolto da Maxi Lopez e ...