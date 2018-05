Uber Eats debutta a Napoli | in collaborazione con McDonald’s

laragnatelanews

(Di martedì 29 maggio 2018) Il mercato del food delivery continua a crescere in modo esponenziale in tutto il mondo e ovviamente anche in Italia, dove la quantità di app che offrono servizi per la consegna di cibo a domicilio continua a crescere ed espandersi in un numero sempre maggiore di città italiane, tanto che solo in Italia ha dato vita ad un mercato che, secondo dati recenti, avrebbe un valore superiore a 2 miliardi di euro. Tra gli esponenti più noti del settore troviamo ovviamente, una delle tante piattaforme che fanno capo ad, e specializzata nella consegna di cibo a domicilio. E’ proprioche in questi giorni ha annunciato ufficialmente il debutto della piattaforma nella città di, e per l’occasione ha siglato una importante partnership con McDonald’s, offrendo ai clienti la consegna del cibo da fast food più famoso al mondo direttamente a domicilio ...