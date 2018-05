Tutto il design “artistico” di Maarten Baas in mostra a Ghent

Fuorisalone 2018 - Tutto il design a misura di bambini (e genitori) : Mamme, papà, bambini: come ormai da tradizione, il Fuorisalone 2018 pensa anche a voi. Tantissime le iniziative che anche quest’anno mostreranno il lato family friendly dell’arredare contemporaneo, tra eventi dedicati, installazioni da ammirare e tantissimi servizi pensati per facilitare i genitori a spasso con bimbi al seguito. In ognuno dei distretti cult della città, infatti, non mancheranno appuntamenti per vivere la design Week in ...