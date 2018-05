Turismo | 10 mete per un addio al celibato o nubilato particolare

meteoweb.eu

(Di martedì 29 maggio 2018) C’è chi ama l’avventura, chi un fuori porta per musei e chi ancora vorrebbe far bisboccia fino all’alba. Poco importa come si decide di direalla vita da single, ciò che conta è conservarne un ricordo speciale che susciti emozioni anche quando si staranno festeggiando le nozze d’argento. Per ispirare chi è in cerca di un viaggio unico e indimenticabile, il motore di ricerca viaggi momondo ha selezionato le dieci attività più alternative e insolite in giro per l’Europa per trasformare l’alo alin un ricordo senza tempo. Si parte con “le notti bianche di San Pietroburgo”, per celebrare fino a tardi e avere l’impressione che i festeggiamenti non volgano mai al termine. Tra maggio e luglio la città degli zar è avvolta dalla luce fino a 18 ore, creando creando un’atmosfera unica e mozzafiato. ...