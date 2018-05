Tumori | missioni cure ‘chemio free’ | Ieo studia il test per selezionare i pazienti

meteoweb.eu

(Di martedì 29 maggio 2018) C’è una parola d’ordine che sta animando l’attività della comunità scientifica mondiale: è ‘de-escalation’. Significa lavorare per ridurre le dosi e i trattamenti adiuvanti (i farmaci per ridurre il rischio di recidiva) per le donne con tumore iniziale. “Nell’ultimo anno, dopo un vertice a Viene, gli oncologi a livello internazionale si sono concentrati su questa sfida. Abbiamo visto che ci sono farmaci che funzionano bene anche a dosaggi più bassi e che alcune neoplasie nell’ambito del cancro al seno rispondono meglio ai trattamenti che durano meno”. Ed è caccia alle firme genomiche, ‘mix di geni’ in grado di funzionare come marker di buona prognosi. A raccontare della nuova strada imboccata dalla ricerca è Elisabetta Munzone, oncologa della Divisione di senologia medica dell’Istituto europeo di oncologia, oggi a ...