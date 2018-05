Tumori | l’avvocato dei malati | “Per un cancro si può rischiare la bancarotta”

meteoweb.eu

(Di martedì 29 maggio 2018) “Oggi la vera emergenza sono i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i piccoli imprenditori. Quando si ammalano dirischiano seriamente la bancarotta”. Fra gli ‘effetti collaterali’ della malattia “c’è per loro una tossicità finanziaria altissima. Ci sono studi sul tema, e ne stiamo aggiornando uno del 2013. Ricerche che dimostrano come una donna, libera professionista, colpita da tumore in giovane età è più a rischio povertà e questa condizione a sua volta incide su un aumentato rischio per la Salute, che deriva dall’impoverimento. Ecco perché Welfare e Sanità devono camminare insieme”. E’ la denuncia di Elisabetta Iannelli, avvocato civilista, vicepresidente di Aimac (Associazione italianadi, parenti e amici), oggi a Milano dal palco di ‘Ieo per le donne’, l’incontro che ...