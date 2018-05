Trump-Kim verso il summit | il numero 2 di Pyongyang a New York

Kim Chang-son inviato a Washington per sondare il clima dell'incontro tra Trump e Kim Jong-un : PRIMAPRESS, - Washington - Per consentire che il summit tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nord-coreano, Kim Jong-un si svolga in sicurezza, uno dei più alti funzionari del ...

Incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : coreani volano negli Usa : Il summit tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà. Appuntamento il 12 giugno a Singapore. Intanto uno dei più alti

Coree : Abe e Trump - incontro prima del summit con Kim : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Coree : ipotesi anche Moon a Singapore per summit Trump-Kim : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Summit con Kim - Trump loda potenziale economico Corea del Nord : Summit con Kim, Trump loda potenziale economico Corea del Nord Summit con Kim, Trump loda potenziale economico Corea del Nord Continua a leggere L'articolo Summit con Kim, Trump loda potenziale economico Corea del Nord proviene da NewsGo.

Corea del Nord : torna in agenda summit tra Kim Jong-un e Trump : New York- Il summit tra Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un torna improvvisamente in agenda. Un incontro a sorpresa tra Kim e il presidente sudCoreano Moon...

Incontro Kim-Moon : riaperto dialogo con Trump/ Vertice a Singapore? Le intenzioni del leader nordcoreano : Coree, Vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:35:00 GMT)

Nuovo incontro Kim- Moon al confine per parlare di Trump : Nuovo incontro al confine tra i leader della Corea del Nord e del Sud, cioè tra Kim Jong-un e Moon Jae-in. Come un mese fa, quando annunciarono la fine ufficiale della guerra tra le due Coree, i due presidenti si sono incontrati in un villaggio di confine, argomento di discussione il vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord che il presidente americano Donald Trump ha messo in forse.Summit di pace tra le Coree: fine della guerra tra i due ...

Kim Jong-un vede il leader della Corea del Sud : “Ora c’è la volontà di incontrare Trump” : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha espresso la «sua ferma volontà» di incontrare il presidente americano Donald Trump. Lo riferisce l’agenzia ufficiale nordCoreana Kcna dopo l’incontro a sorpresa di sabato tra Kim e il presidente sudCoreano Moon Jae-in, nel villaggio di confine di Panmunjom. Durante l’incontro, Kim ha confermato l’int...

INCONTRO KIM-MOON : ‘RIAPERTO’ VERTICE CON Trump A SINGAPORE/ Dubbi in Nord Corea e il ruolo della Cina : Coree, VERTICE a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare TRUMP". Si riapre possibilità del summit in SINGAPORE: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:27:00 GMT)

Coree - incontro a sorpresa Kim-Moon : il summit con Trump è ancora possibile : «Si sono scambiati opinioni e hanno discusso di come applicare la Dichiarazione di Panmunjom per garantire un vertice Usa-Nord Corea di successo» ha fatto sapere la presidenza sudcoreana

Coree - vertice sorpresa Kim-Moon : “volontà di incontrare Trump”/ Usa “procediamo molto bene” : summit riaperto? : Coree, vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:04:00 GMT)

Corea Nord : Kim - ferma volontà per incontro con Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump : lavoriamo per il summit con Kim : 8.23 Washington lavora affinché il vertice con Kim Jong-un possa tenersi nella data fissata. Così Trump che aggiunge: "C'è molta gente che lavora su questa cosa,si sta procedendo con regolarità". Comunque, precisa, "il nostro obiettivo è il 12 giugno a Singapore, vediamo cosa succede". Queste dichiarazioni giungono dopo giorni di notizie contraddittorie sulla sorte del vertice e a poche ore dall' incontro tra il dittatore nordcoreano e il ...