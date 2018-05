Troppa autocritica? Siamo «programmati» così

vanityfair

(Di martedì 29 maggio 2018) Passare la notte a ripensare a una gaffe, perdere l’appetito per colpa di un errore commesso al lavoro: l’può incidere sulla salute della nostra mente e del corpo. Come ha spiegato il dottor Richard Davidson, fondatore e direttore del Center for Healthy Minds dell’Università del Wisconsin-Madison, l’eccessiva«può portare a pensieri ruminanti che interferiscono con la nostra produttività e può influire sul nostro corpo stimolando i meccanismi infiammatori che portano a malattie croniche e accelerano l’invecchiamento». Ma perché, allora,critici con noi stessi? Ce lo dicono gli psicologi evoluzionisti, che hanno studiato la nostra tendenza alla «polarizzazione della negatività», l’istinto che ci fa considerare le esperienze negative più significative di quanto non lo siano in realtà. La risposta è che cievoluti per dare ...