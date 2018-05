«Tredici» | cosa ci è piaciuto e cosa no della seconda stagione

Cosa vedere in streaming questa settimana « Tredici » e «I'm sorry» : «I Cesaroni» - Infinity Lo streaming ci permette di ri vedere anche molti classici della tv italiana. Come questa serie irresistibile che ci ha appassionato su Canale 5 dal 2006 al 2014: Infinity ...

Tredici - di cosa parlerà la seconda stagione : Hanna, Clay e Jessica stanno per tornare. Dopo una prima stagione che ha fatto discutere temi controversi come il suicidio, il bullismo e lo stupro, la serie Tredici (in originale Thirteen Reasons Why) approderà su Netflix con la seconda stagione il 18 maggio. Nonostante il racconto del motivo per il quale la protagonista Hannah Baker si sia tolta la vita si sia dipanato seguendo le 13 audiocassette che lei stessa aveva registrato prima di ...