huffingtonpost

: 'Tranquilli, torniamo presto', Di Battista in partenza da Fiumicino scatena la commozione dei follower - HuffPostItalia : 'Tranquilli, torniamo presto', Di Battista in partenza da Fiumicino scatena la commozione dei follower - CecioGentili : @giornalettismo Allora torniamo subito al voto,possiamo stare tranquilli - FabioGiachino : Cari amici, purtroppo la serata di questa sera con T.U.N. non si farà per alcuni problemi logistici. Tranquilli che… -

(Di martedì 29 maggio 2018) "": quello di Alessandro Diè un arrivederci e non certo un addio. Dopo aver annunciato a più riprese il suo viaggio oltreoceano, il politico pentastellato è giunto ainsieme alla compagna e al figlioletto. A renderlo noto è stato lui stesso, pubblicando una foto sul suo profilo Instagram.. Seguiteci anche su @lorizzontelontanoUn post condiviso da Alessandro Di(@aledi) in data: Mag 28, 2018 at 10:27 PDTL'orizzonte lontano è il nome del progetto di reportage che il politico del M5S porterà avanti. "Forse solo uscendo per un po' dalla città si riesce a vedere l'altezza delle sue torri", aveva dichiarato Di, che ora invita follower ed elettori a seguirlo in questa nuova avventura.Una chiamata a cui i seguaci hanno risposto prontamente, ...