Tragedia di Francavilla | Ludovica fu sedata dal padre

Tragedia viadotto a Francavilla : cocaina nella macchina di Filippone : Tragedia viadotto a Francavilla: cocaina nella macchina di Filippone Tragedia viadotto a Francavilla: cocaina nella macchina di Filippone Continua a leggere L'articolo Tragedia viadotto a Francavilla: cocaina nella macchina di Filippone proviene da NewsGo.

Tragedia Francavilla - tracce di cocaina nell'auto del manager 49enne - : Nella macchina dell'uomo che lo scorso maggio ha ucciso la figlia lanciandola da un viadotto dell'A14 e poi si è tolto la vita, dopo aver forse causato anche la morte della moglie, è stato trovato un ...

Tragedia Francavilla - tracce di cocaina nell'auto del manager 49enne : Tragedia Francavilla, tracce di cocaina nell'auto del manager 49enne Nella macchina dell'uomo che lo scorso maggio ha ucciso la figlia lanciandola da un viadotto dell’A14 e poi si è tolto la vita, dopo aver forse causato anche la morte della moglie, è stato trovato un bicchiere con tracce di cocaina e di un’altra ...

Tragedia di Francavilla : Filippone sotto effetto di cocaina? Video : La Tragedia del viadotto di Francavilla, in Abruzzo, sembra non essere ancora terminata. Dalle indagini delle autorita', infatti, continuano a emergere particolari sempre più agghiaccianti, che mettono in luce come Filippone, durante l'omicidio della figlia e della moglie, si trovasse, forse, in uno stato psico-fisico non completamente lucido. Insomma, il folle gesto potrebbe esser stato facilitato da sostanze stupefacenti. Filippone ha ...

Tragedia di Francavilla : Filippone sotto effetto di cocaina? : La Tragedia del viadotto di Francavilla, in Abruzzo, sembra non essere ancora terminata. Dalle indagini delle autorità, infatti, continuano a emergere particolari sempre più agghiaccianti, che mettono in luce come Filippone, durante l'omicidio della figlia e della moglie, si trovasse, forse, in uno stato psico-fisico non completamente lucido. Insomma, il folle gesto potrebbe esser stato facilitato da sostanze stupefacenti. Filippone ha consumato ...

Tragedia viadotto a Francavilla : cocaina nella macchina di Filippone : Tragedia viadotto a Francavilla: cocaina nella macchina di Filippone Tragedia viadotto a Francavilla: cocaina nella macchina di Filippone Continua a leggere L'articolo Tragedia viadotto a Francavilla: cocaina nella macchina di Filippone proviene da NewsGo.

Tragedia Francavilla - oggi l'ultimo saluto a Marina e Ludovica : Pescara - Centinaia di persone ai funerali di Marina Angrilli, 51 anni, e della figlia Ludovica, di 10, uccise da Fausto Filippone domenica 20 maggio. Gremita la chiesa di Cristo Re, che non riesce ad accogliere i tanti presenti. A celebrare la funzione è l'arcivescovo della Diocesi di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti. Bara bianca per la piccola Ludovica, beige per Marina. Grande commozione all'arrivo dei feretri. ...

Quarto Grado puntata 25 maggio 2018 : il triste retroscena dietro la Tragedia di Francavilla : Quarto Grado: anticipazioni puntata di oggi 25 maggio 2018 Le immagini di Fausto Filippone sul viadotto di Alento e il suo insano gesto hanno fatto il giro del mondo. Ma ancor di più quello che è ...

Tragedia di Francavilla - il cognato di Filippone si sfoga : "Perché non l'hanno fermato?" : Il fratello della moglie uccisa. "Se la volante è arrivata dopo che mia sorella era caduta, quando Filippone si trovava ancora lì, perché l'hanno lasciato andare, in quelle condizioni?"

Tragedia di Francavilla : il racconto dello psichiatra che ha tentato di dissuadere Fausto Filippone : “Escludo che la bambina sia stata sedata”. Lo ha detto all’ANSA lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, il mediatore che ha tentato, domenica scorsa, sul viadotto della A14, di dissuadere Fausto Filippone dal gettarsi nel vuoto. “Dal racconto degli agenti che sono giunti per primi sul posto – riferisce il direttore del dipartimento salute mentale della Asl Lanciano Vasto Chieti – la bambina era in piedi sul ...

Tragedia di Francavilla - Filippone ha ucciso anche la moglie : la conferma dall'autopsia : Non sarebbe stata una caduta accidentale, né un suicidio. Marina Angrilli, 51 anni, sarebbe stata spinta giù dal balcone. Lo confermano - secondo quanto riporta l'Ansa - le prime indiscrezioni trapelate...

La Tragedia di Francavilla - parla il negoziatore. «Filippone diceva : ‘Ho fatto gesti orrendi - devo farla finita’» : parla Massimo Di Giannantonio, ordinario di Psichiatria all’Università degli studi D’Annunzio di Chieti. Lui è stato per ore sul viadotto Alento, insieme a forze dell’ordine e mediatori, a cercare di convincere Fausto Filippone a desistere dai suoi propositi suicidi

Francavilla : avvolto in un biglietto il mistero della Tragedia? : Fausto Filippone è l'uomo di 49 anni, che lo scorso 21 Maggio si è lanciato- uccidendosi- [VIDEO] da un cavalcavia dell'autostrada A14, dopo aver gettato la figlia Ludovica di dieci anni, un salto di ...

Il mistero della Tragedia di Francavilla forse nascosto in un biglietto : Fausto Filippone è l'uomo di 49 anni, che lo scorso 21 Maggio si è lanciato- uccidendosi- da un cavalcavia dell'autostrada A14, dopo aver gettato la figlia Ludovica di dieci anni, un salto di quaranta metri. Per sette ore è rimasto aggrappato ad una rete di recinzione, mentre le forze dell'ordine tentavano una mediazione per farlo desistere, con il corpo della piccola Ludovica che giaceva inerme sotto di lui. Perché nessuno si è avvicinato alla ...