ilmessaggero

: Totoministri, Belloni agli Esteri, Tronca verso l'Interno: tutti gli ostacoli per chiudere la squadra - Gazzettino : Totoministri, Belloni agli Esteri, Tronca verso l'Interno: tutti gli ostacoli per chiudere la squadra - angiuoniluigi : RT @notiveri: I ministri del governo Cottarelli: Le liste che circolano sul totoministri vedono favorita Elisabetta Belloni agli esteri men… - UnioneSarda : #Governo #Cottarelli i primi nomi del #totoministri -

(Di martedì 29 maggio 2018) Come ha dimostrato ai tempi in cui era solo Mister Spending review, Carlo Cottarelli è un tipo tosto. Uno che non si scoraggia. E senza fronzoli, senza concessioni a vecchie liturgie prive di...