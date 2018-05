TORNO DA TE Testo e video | ecco qual è la canzone di Bobby Solo per la Figlia Veronica

Il ri TORNO di Briga in Che cosa ci siamo fatti - nuovo singolo prima dell’album : audio e testo : L'arrivo di Briga in Che cosa ci siamo fatti anticipa l'uscita del nuovo album che porta lo stesso nome. Il brano è rilasciato il 18 maggio ed è in rotazione radiofonica oltre alle piattaforme di streaming e digitali. Che cosa ci siamo fatti rappresenta il primo estratto dal nuovo disco che sarà rilasciato il 1° giugno con la produzione di Boosta dei Subsonica. L'artista romano ha anche rivelato la tracklist con i brani che ha scelto per la ...

Audio e testo di Will we be strangers di Elisa - nuovo singolo dal 13 aprile per il riTORNO all’inglese : Will we be strangers di Elisa è il nuovo singolo dal 13 aprile con il quale l'artista di Monfalcone è tornata all'inglese. Con la produzione di Big Fish, il brano avrà presto un suo video ufficiale nel quale Elisa si trasforma in un improbabile Steve McQueen con due Mustang lanciate alla massima velocità Il brano ha visto la luce l'8 aprile scorso in occasione della prima data dell'Elisa European Tour, con il quale ha ufficializzato la ...