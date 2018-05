Torna nella bufera Hugo Boss

Gf - Barbara D'Urso Torna sulla presenza di droga nella Casa : "Sta indagando un perito legale" : Nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live , Barbara D'Urso è tornata - come promesso - a parlare della presunta presenza di droga nella Casa del Gf Nip . La conduttrice ha ribadito di voler ...

Pulcenella&C Torna in scena con "Arezzo 29 in tre minuti" : Sono già programmati spettacoli a Santo Stefano di Magra, San Terenzo di Lerici, Ceparana, Ponzano Magra e Follo. Lunedì 28 maggio 2018 alle 14:25:23

FIFA 18 supera God of War e Torna in testa nella classifica software italiana : Il calcio è lo sport più popolare in Italia, su questo non ci sono dubbi e, a quanto pare, anche il calcio virtuale continua a riscuotere un grande successo, stando alle ultime classifiche software italiane relative alla week 20 del 2018.Infatti, il gioco sportivo di EA, FIFA 18, è tornato in testa nella classifica italiana scalzando l'apprezzatissimo God of War di Sony Santa Monica, in terza posizione a chiudere il podio troviamo, invece, ...

Conte al Quirinale con Savona nella lista. Di Maio al Colle - Torna a salire il rischio voto : Il premier incaricato, convocato formalmente da Mattarella, porterà la lista dei ministri che contiene il nome di Savona all’Economia...

Di Maio al Colle - Torna a salire il rischio voto. Conte al Quirinale con Savona nella lista : Il premier incaricato, convocato formalmente da Mattarella alle 19, porterà la lista dei ministri che contiene il nome di Savona all’Economia...

I Ritmo Tribale Tornano a "surfare" nel rock e nella vita : Milano, 25 maggio 2018 " La musica, irriconoscente, li aveva dimenticati. Per anni. Loro che hanno aperto la scena underground legata ai centri sociali negli anni Ottanta , anime inquiete dell' indie ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin Torna a sperare nella maglia rosa. Domani dovrà difendersi sul Colle delle Finestre - Cervinia più favorevole : “Ieri avevo detto che se avessi avuto le gambe volevo provarci. Le gambe giravano bene ed è stato un successo alla fine. Ci ho provato e finalmente, nell’arco di due settimane, son riuscito a fare la differenza in salita. Per la prima volta in questo Giro stono stato più forte di Yates. Vediamo ora come andranno le prossime due tappe”. Non può che essere soddisfatto Tom Dumoulin dopo la diciottesima tappa del Giro d’Italia, il capitano ...

Il "Papa buono" Torna nella sua Bergamo : le spoglie di Giovanni XXIII accolte da migliaia di persone : In occasione dei 60 anni dall'elezione al soglio pontificio: il pellegrinaggio prima in città e poi nella sua Sotto il Monte durerà fino al prossimo 10 giugjno

Rugby - Daniele Rimpelli e Giosué Zilocchi Tornano alla base : nella prossima stagione giocheranno con le Zebre : I due giovani classe ’97 fanno ritorno nella città ducale nella franchigia federale dopo aver concluso sabato scorso il campionato d’Eccellenza Due giovani piloni emiliani faranno ritorno a Parma nelle fila dello Zebre Rugby Club a partire dalla prossima stagione 2018/19: si tratta di Daniele Rimpelli e Giosué Zilocchi del Rugby Calvisano. Dopo aver frequentato l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Parma ed aver giocato il campionato ...

Calcio : il Parma Torna in Serie A nella ‘notte dei miracoli’. Il Frosinone fermato dal Foggia allo Stirpe : Serviva un miracolo sportivo al Parma di D’Aversa: vittoria a La Spezia e mancato successo del Frosinone in casa contro il Foggia. E così è stato. Il pareggio all’89’ dei rossoneri, al Benito Stirpe (2-2) rende decisiva la vittoria dei ducati in trasferta, per merito delle reti di Ceravolo e Cicciretti. Una partita incredibile costellata anche da un rigore fallito da Gilardino (La Spezia), il grande ex, al 28′ del primo ...

Torna nella bufera Astrazeneca : Affonda sul mercato Astrazeneca , che soffre con un calo del 3,24%. La tendenza ad una settimana di Astrazeneca è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Si laurea a Torino e decide di Tornare nella sua Foggia a piedi : la sfida di Giovanni : Giovanni Forcelli, ventiseienne di Foggia, dopo la laurea in Ingegneria a Torino ha deciso di intraprendere un viaggio a piedi. Da Torino, il giovane tornerà a casa sua: “Voglio realmente sentire sulle mie gambe la distanza che per cinque anni mi ha separato dalla mia città". Un viaggio che documenterà passo passo su Facebook.Continua a leggere

Torna nella bufera Anima Holding : Ribasso scomposto per il principale asset manager indipendente in Italia , che esibisce una perdita secca del 3,36% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Torna IL "PROGETTO TRINACRIA" PER IL POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA NELLA STAGIONE ESTIVA PER LE ISOLE MINORI : Riparte anche per l'estate 2018 il progetto denominato "Trinacria", attivato nel 2017 dalla Regione Siciliana, e "finalizzato all'ottimizzazione DELL'ASSISTENZA SANITARIA nelle piccole ISOLE e in ...