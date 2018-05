Toninelli | Salvini pavido se non vuole impeachment

blogo

(Di martedì 29 maggio 2018) Matteodetta le condizioni per mantenere in vita l'alleanza con Forza Italia: ci deve essere la volontà anche da parte degli azzurri di cambiare le regole europee altrimenti non se ne fa più nulla."La condizione per un alleanza con Forza Italia è cambiare le regole europee" ha detto stamattinache nonallearsi "con chi mi dice che l'Europa va bene così". Poi ha aggiunto che gli "piacerebbe moltissimo ricandidare Savona, non so se abbia voglia di rimettersi in gioco, ma per l'Italia sarebbe molto positivo... lui, Conte, Sapelli".È chiaro che siamo già di nuovo in campagna elettorale e che il primo nemico è proprio l'Europa, questa Europa che - come sostengono Lega e M5s - ha fatto pressioni ai massimi livelli perché il governo gialloverde non si formasse.ha poi ribadito che il contratto di governo non prevedeva l'uscita dall'euro, una cosa che non è mai ...