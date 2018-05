Toninelli M5s | “Alleanza con Lega? Prematuro parlarne” E Zaia | “Impeachment? Meglio il

Toninelli (M5S) : E’ stata strattonata la Costituzione : Roma – Danilo Toninelli, Capogruppo M5s al Senato, è intervenuto ai microfoni di ‘6 su radio 1′ sulla situazione politica che ha portato alla nomina di Carlo Cottarelli come premier incaricato per la formazione di un nuovo governo. “E’ stata strattonata la Costituzione. E’ giusto che cerchiamo con tutte le nostre forze di mantenere in un circuito democratico quanto abbiamo subito coinvolgendo tutte le persone ...

Toninelli - Calderoli e i poteri di nomina dei ministri/ Il capogruppo M5s attacca : “Violata la Costituzione” : Toninelli, Calderoli e il caso dei poteri di nomina dei ministri: “Presidente non ha margine nella scelta”. Bufala di M5S e Lega? Facciamo chiarezza con i manuali di diritto costituzionale(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:20:00 GMT)

M5S - Toninelli : "Conte rimane il nostro candidato" : 11.40 - Danilo Toninelli sta facendo il giro delle radio italiane e dopo essere intervento a 6 Su Radio 1, poco dopo ha partecipato a "24Mattino" su Radio24, dove ha confermato che non ci sono alternative al nome di Giuseppe Conte. O meglio, l'unica altra possibilità è il ritorno al voto già paventato da Matteo Salvini.Per me non ci sono alternative: o Conte o il voto. Questa evenienza del "se non venisse dato l'incarico" non esiste. E per me ...

M5S - Toninelli : "Conte rimane il nostro candidato. Oggi l'incarico al Quirinale" : Giuseppe Conte, nonostante le indiscrezioni trapelate ieri, sembra confermato come il candidato di Lega e M5S alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del nuovo governo che si sta cercando di formare ormai da settimane. Dopo le parole di ieri di Matteo Salvini, Oggi è stato Danilo Toninelli, il capogruppo di M5S al Senato, a confermarlo durante un intervento a 6 Su Radio 1.Il prof Giuseppe Conte rimane il nostro candidato e della Lega. Ha ...

Governo - il M5S fa quadratoToninelli : "Conte premier o voto""Spero il Colle gli dia l'incarico oggi" : Il Movimento 5 Stelle e la Lega fanno quadrato intorno alla nomina di Giuseppe Conte come prossimo premier. Lo ha ribadito Danilo Toninelli: "Spero che oggi venga dato l’incarico a Conte. O Conte o il voto" Segui su affaritaliani.it

M5s-Lega - Toninelli : “Fra oggi e domani si potrebbe chiudere. Premier? Ne parliamo dopo la firma del contratto” : Danilo Toninelli, capogruppo M5s, intercettato all’ingresso dei gruppi si definisce “ottimista per natura”: “Siamo molto fiduciosi. Lavoriamo costantemente giorno e notte e rileggiamo riga per riga per non commettere errori. potrebbe essere un giorno importante. Fra oggi e domani si potrebbe chiudere. Vi sono alcuni nodi da sciogliere fra Di Maio e Salvini e se verranno sciolti si parte. Premier? Prima il contratto, che ...

Toninelli : tra oggi e domani si può chiudere contratto M5s-Lega : Roma, 16 mag. , askanews, 'Tra oggi e domani si potrebbe chiudere, poi ci sono pochi punti' su cui devono 'chiudere Di Maio e Salvini' ma 'una volta che si firma il contratto si parte'. Lo ha detto ...

Governo - Centinaio (Lega) : “Con la buona volontà le distanze si sistemano”. Toninelli (M5s) : “48 ore e si chiude” : “Al contratto di Governo mancano solo le virgole”‘ dichiarava qualche giorno fa Gian Marco Centinaio, ma le distanze sono state palesate da Matteo Salvini al termine delle Consultazioni con il Presidente Mattarella. Eppure il capogruppo al Senato del Carroccio minimizza: “Sono distanze che con la buona volontà si possono sistemare”. Per Centinaio per terminare il ‘contratto’ “è questione di ...

Berlusconi riabilitato - Borghi (Lega) : “Non è un problema per il governo”. Toninelli (M5s) : “Responsabilità morali e politiche restano” : “Berlusconi candidabile? Che c’entra, il suo nome nel contratto non c’è. Non è un problema”. A dirlo è Claudio Borghi, deputato della Lega Nord, all’ingresso del Pirellone. I vertici del Carroccio e del Movimento 5 stelle si sono incontrati per il tavolo tecnico che dovrebbe far partire il governo giallo-verde. Sulla riabilitazione di Silvio Berlusconi, che potrà entrare in Parlamento da subito, si è espresso anche ...

Governo - Toninelli (M5s) : “Chiesto tempo a Mattarella. Berlusconi disponibile a passo indietro? Ce lo dirà Forza Italia” : “Abbiamo chiesto ventiquattro ore al presidente Mattarella che ce le ha concesse e ora aspettiamo il centrodestra. Se Berlusconi è disponibile ad un passo indietro per far nascere un Governo M5S-Lega ce lo dirà Forza Italia”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle Danilo Toninelli uscendo da Montecitorio L'articolo Governo, Toninelli (M5s): “Chiesto tempo a Mattarella. Berlusconi disponibile a passo indietro? Ce lo ...

Carofiglio vs Scanzi : “No a governo neutrale? Sgarbo del ‘costituzionalista’ Toninelli”. “Perché il M5s dovrebbe votarlo?” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e Gianrico Carofiglio, ex senatore Pd e scrittore. Quest’ultimo, commentando l’intervento di Scanzi, osserva: “Qui il tema è: sì o no a un governo istituzionale per fare alcune cose per un breve periodo?”. “Ma il governo neutrale esiste? Di quale governo si parla?”, chiede il giornalista. Carofiglio continua, ...

Consultazioni - Toninelli (M5s) frena Mattarella : “Governo di garanzia? Assolutamente no” : “Non ci sarà nessun esercizio provvisorio e nessun aumento dell’Iva”. Così Danilo Toninelli commenta le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ‘archivia’ l’ipotesi di voto anticipato come ipotizzato da Di Maio e Salvini per l’otto luglio. Per il Capogruppo del M5S al Senato, la proposta del Colle di un ‘governo neutrale’ in carica fino a dicembre: “Il governo ...

