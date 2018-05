Tiro a Volo – Tanti appuntamenti imperdibili in attesa della sfida tricolore al Concaverde

Tiro a Volo – Quante sfide a Uboldo e Battuta : in 212 per la seconda prova regionale : A Uboldo e a Battuta, in 212 per la seconda prova del regionale di seconda, Terza, Veterani e Master di Fossa Olimpica Aspettando la finale a ranghi compatti, in calendario per il primo luglio al Concaverde di Lonato del Garda, dove oltre agli scudetti lombardi si assegneranno anche i pass per le finali tricolore, domenica 27 maggio i tiratori di seconda, Terza, Veterani e Master, si sono ritrovati in 212 sulle pedane varesine di Uboldo e su ...

Tiro A VOLO - MILLE ATLETI IN UMBRIA PER GLI EUROPEI : COLLAZZONE Gli amanti del TIRO sportivo sembrano aver scelto l'UMBRIA e i suoi paesaggi come mete preferite dove poter praticare al meglio la loro passione. Dopo il successo dei Campionati del mondo ...

Tiro a volo – Fossa Olimpica : Ugo Rovetta campione provinciale bresciano 2018 : Campionato bresciano di F.O. 2018: Ugo Rovetta campione assoluto In 90, i tiratori che si sono dati appuntamento domenica 20 maggio sulle pedane gardesane del Trap Concaverde di Lonato per contendersi, sulla distanza dei 75 piattelli più 25 lanci di finale per i migliori 6 di ciscuna categoria e qualifica, i titoli di campione provinciale bresciano 2018 di Fossa Olimpica. Ad essere incoronato quale campione assoluto, ovvero il titolo più ambito, ...

Tiro al volo – Campionato bresciano : vince Ugo Rovetta : Fiocchi day e Campionato bresciano 2018: è Ugo Rovetta il campione bresciano 2018 Sono stati in 140 a sfidarsi, domenica 20 maggio al Concaverde di Lonato del Garda, nella prova unica valida per l’assegnazione dei titoli provinciali bresciani 2018 di Fossa Olimpica per tutte le categorie e qualifiche. A conquistare il titolo assoluto è stato il portacolori delle locali Frecce Verde-Oro Ugo Rovetta (71+24), con una prova di grande spessore ...

Tiro a Volo – Double Trap : il titolo tricolore al Tav Pezzaioli : Al Tav Pezzaioli il titolo italiano delle società di Double Trap Le “furie Bianco-Rosse” bresciane del Tav Pezzaioli di Montichiari, si sono aggiudicate domenica 13 maggio, sulle pedane perugine del Tav Umbriaverde di Massa Martana, il titolo tricolore delle società di Double Trap per il secondo anno consecutivo. La manifestazione tricolore, si è disputata in concomitanza delle battute conclusive della quarta edizione dell’ Emir Cup e la ...

Tiro a volo – A Lonato il campionato del mondo di Paratrap : Lonato ospiterà il primo campionato del mondo di Tiro a volo paralimpico Il Trap Concaverde di Lonato del Garda, in collaborazione con la Federazione Italiana Tiro a volo (FITAV) e il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), organizza il primo campionato del mondo di Tiro a volo Paralimpico, riservato ai tiratori con disabilità fisica. L’impianto gardesano, lo scorso anno già sede della prima Coppa del mondo di Para-Trap, farà da ...

Tiro a volo : Italia super nel Mixed Team : KUWAIT CITY, 8 MAG - Le gare del Mixed Team di Trap e Skeet della 'Emir Cup' hanno visto il dominio assolto degli azzurri. Le coppie Italiane hanno conquistato cinque delle sei medaglie in palio, ...

Tiro a volo : azzurri Fossa a Malta : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Prosegue l'impegno delle squadre italiane nei maggiori appuntamenti del calendario agonistico internazionale di Tiro a volo. Oggi parte per Malta una squadra di Fossa Olimpica ...

