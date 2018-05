Tiro a Volo – Quante sfide a Uboldo e Battuta | in 212 per la seconda prova regionale

sportfair

: TIRO A VOLO. NELLO SKEET BRILLANO ROSSETTI, BARTOLOMEI E SDRUCCIOLI - deadellacaccia : TIRO A VOLO. NELLO SKEET BRILLANO ROSSETTI, BARTOLOMEI E SDRUCCIOLI -

(Di martedì 29 maggio 2018) Ae a, in 212 per ladeldi, Terza, Veterani e Master di Fossa Olimpica Aspettando la finale a ranghi compatti, in calendario per il primo luglio al Concaverde di Lonato del Garda, dove oltre agli scudetti lombardi si assegneranno anche i pass per le finali tricolore, domenica 27 maggio i tiratori di, Terza, Veterani e Master, si sono ritrovati in 212 sulle pedane varesine die su quelle pavesi di Battuda del Tav Accademia Lombarda. Al Tav Belvedere di, a misurarsi sulla distanza dei 100 piattelli, più la finale per i primi 6 classificati di ciascuna categoria e qualifica sui 25 lanci, sono stati i Terza categoria e i Master per un totale, tondo tondo, di 100 tiratori, mentre gli altri 112, ovvero icategoria e i Veterani, si sono confrontati a Battuda. In entrambe i casi, i tiratori hanno dato sfoggio di tutto ...