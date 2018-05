Tim Sweeney | Fortnite e PlayerUnknown' s Battlegrounds possono coesistere

eurogamer

(Di martedì 29 maggio 2018) Sono i due titoli del momento, i due giochi che hanno dato il via alla popolarità del genere battle royale, stiamo ovviamente parlando di's. Mentre c'è chi pensa cheabbia "rubato" l'idea di PUBG Corp, Epic crede che il successo di un gioco di questo tipo non precluda il successo dell'altro e che PUBG,e molti altri giochi similisul mercato."Compra una marca di aspirapolvere, non ne comprerai un'altra, perché ne hai bisogno solo di una," spiegadi Epic a MCV. "Ma con i giochi, se sono due grandi giochi, la gente giocherà entrambi"."Non credo affatto che prodotti dello stesso genere siano concorrenti spietati, penso che siano complementari e il lavoro che abbiamo svolto suha avvantaggiato PUBG e una vasta gamma di altri giochi", ha aggiunto. "L'ottimizzazione che ha portato a 60 fps su tutte le ...