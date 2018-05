Terrorismo | le tattiche dell’Isis si evolvono Cosa dobbiamo aspettarci ora

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 maggio 2018) Durante il 2017 Daesh (o Isis) ha subito una sconfitta devastante culminata con la perdita delle città rappresentative: Mosul in Iraq e Raqqa in Siria. Tutto ciò soprattutto per via dell’intervento di attori militarmente importanti come Usa, Russia, Francia e Gran Bretagna. Ad oggi Daesh non controlla alcun centro di popolazione principale né in Iraq né in Siria. Tuttavia, ciò non significa che l’Isis non rappresenti più un pericolo significativo. Con la fine del califfato in senso fisico, lesi stanno evolvendo. È molto probabile che si evitino scontri aperti sul campo di battaglia e si ricorrano invece a attacchi terroristici in Medio Oriente o in Occidente a opera di cellule autonome. Ultimo in ordine cronologico quello di Liegi a opera di Benjamin Herman, molto probabilmente radicalizzato in prigione, che ha fatto 3 vittime con un coltello. Una sorta di ...