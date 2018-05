Tensione sui mercati Spread schizza ma poi ripiega Ue | ' Sia da lezione' Ira Lega

Alte Tensione sui mercati : lo spread sfonda quota 200 - Piazza Affari giù : Resta sempre da superare lo scoglio Savona al ministero dell'Economia, l'economista euroscettico fortemente voluto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Si appiattisce la curva dei rendimenti dei titoli ...

Tensione sullo spread Btp-Bund - volano i tassi sui bond a breve : Roma, 21 mag. , askanews, Alta Tensione sui titoli di Stato italiani mentre la Borsa di Milano chiude in calo a causa dell'effetto stacco cedola che ha pesato per l'1,74%. Vendite diffuse sull'intero ...

Governo : Tensione sui mercati - spread in altalena : Lo spread Btp/Bund ripiega a 145 punti base dopo essere salito a 150 punti, ai massimi da 4 mesi con il rendimento del decennale oltre il 2% , il 2,09%, . I timori per la situazione politica in Italia ...

Governo : Tensione sui mercati - spread si allarga a 147 - 9 punti. Milano -2 - 8% : I timori per la situazione politica in Italia e per un possibile Governo Lega-M5s fiaccano le Borse europee. Piazza Affari scivola ancora e perde il 2,8% mentre si sta stringendo sulla formazione del nuovo esecutivo. Mentre lo ...

Governo : Tensione sui mercati - spread in rialzo : Prime reazioni dei mercati dopo le indiscrezioni sulla bozza di contratto sul programma di un possibile Governo giallo-verde. Lo spread è in rialzo. Poco mosse le borse europee anche se Milano apre ...

Tensione Corea Nord : Giappone insiste sui questione rapimenti : Tensione Corea Nord: Giappone insiste sui questione rapimenti Tensione Corea Nord: Giappone insiste sui questione rapimenti Continua a leggere L'articolo Tensione Corea Nord: Giappone insiste sui questione rapimenti proviene da NewsGo.

Tensione al confine tra Francia e Italia sui migranti : scontri tra centri sociali e gendarmeria : Tensione al confine tra Francia e Italia, dove una manifestazione dei No Tav e della "rete di solidarietà" è stata fermata dalla gendarmerie d'oltralpe. Il corteo, partito dalla vicina Claviere, ultimo comune in territorio Italiano, era stato organizzato in risposta all'iniziativa degli estremisti di destra contro il transito dei profughi.Continua a leggere

Tensione al confine tra Francia e Italia sui migranti : scontri tra centri sociali e gendarmeria : Tensione al confine tra Francia e Italia sui migranti: scontri tra centri sociali e gendarmeria Tensione al confine tra Francia e Italia, dove una manifestazione dei No Tav e della “rete di solidarietà” è stata fermata dalla gendarmerie d’oltralpe. Il corteo, partito dalla vicina Claviere, ultimo comune in territorio Italiano, era stato organizzato in risposta […]

La Tensione Usa-Cina sui dazi pesa sui listini. A Milano in calo Fca : Segno meno e cautela sulle piazze del Vecchio Continente. In risalita l'inflazione europea a marzo, mentre la disoccupazione a febbraio è scesa ai minimi dal 2008. L'euro resta sotto la soglia di 1,23 sul dollaro. Ancora ben comprata Mediaset dopo l'accordo con Sky...

Tensione a Gaza - carrarmato israeliano spara sui contadini palestinesi : un morto : Alta Tensione al confine tra la Striscia di Gaza e Israele: un contadino palestinese è stato colpito a morte dal proiettile esploso da un carro armato di Tel Aviv questa mattina, poche ore prima dell'...

Giornata di Tensione anche in Parlamento : M5s-Dem ai ferri corti sui ruoli nelle presidenze : I dem accusano i Cinquestelle di aver cambiato i patti per l'elezione di un esponente Pd alla vicepresidenza della Camera - Si complica sempre di più la partita per la formazione del nuovo governo, ...

Forza Italia - malumori dopo le elezioni dei presidenti delle camere. Tensione sui capigruppo : Sciolto il nodo delle presidenze delle Camere con il ticket Fico-Casellati, si apre la partita dei capigruppo per Forza Italia. Come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, il d-day è martedì prossimo, quando è prevista l'elezione dei presidenti dei gruppi di tutte le forze politiche. Fino ad allora si scatenerà il toto nomine, che vede in pole position una 'soluzione in rosa', gradita a Silvio Berlusconi, con il ...

Pd : dem a opposizione - Renzi incassa ‘sua’ linea ma sui caminetti è Tensione (2) : (AdnKronos) – Per i capigruppo, l’appuntamento è martedì. I Renziani fanno sapere che la cosa è praticamente chiusa: “I capigruppo sono Guerini alla Camera e Marcucci al Senato”. Gli equilibri, si specifica, saranno garantiti e quindi è possibile che una vicepresidenza delle Camere vada alla minoranza di Orlando e Cuperlo, che conta meno di 20 parlamentari tra i due rami del Parlamento. A palazzo Madama potrebbe essere ...