Tennis | Roland Garros | piove a Parigi | tutti gli incontri sospesi

Diretta/ Roland Garros 2018 : Fognini Andujar streaming video e tv. L'incrocio di lusso (Tennis) : Diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: i match del primo turno nel torneo dello Slam di Parigi continuano, oggi esordio per Fabio Fognini che affronta lo spagnolo Pablo Andujar(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:48:00 GMT)

Tennis - Roland Garros : Cecchinato rimonta da 0-2. Nadal-Bolelli stop : Una prestazione comunque valida per la 22enne trentina , li compirà il prossimo 13 giugno, n°161 del mondo, in possesso di un ottimo rovescio lungolinea, di un buon servizio, ma di un dritto ...

Marco Cecchinato - chi è il Tennista palermitano/ Al Roland Garros 2018 prima vittoria in uno Slam : Un identikit di Marco Cecchinato, il tennista di Palermo che battendo Marius Copil in cinque set, al Roland Garros 2018, ha vinto il primo match nel tabellone principale di uno Slam(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:02:00 GMT)

Tennis - al via il Roland Garros : in palio montepremi da 39 milioni di euro : Ecco quanto incasserà chi vincerà il secondo Slam stagionale: Rafa Nadal cerca l'undicesimo successo sulla terra francese. L'articolo Tennis, al via il Roland Garros: in palio montepremi da 39 milioni di euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tennis - Roland Garros 2018 : i risultati di domenica 27 maggio. Alexander Zverev e Dimitrov avanzano senza problemi. Bravissimo Berrettini : Si è conclusa la prima giornata di incontri del tabellone maschile del Roland Garros 2018 e non ci sono state grosse sorprese. I big chiamati in causa hanno risposto presente, offrendo prestazioni convincenti. C’era attesa per l’esordio della testa di serie n.2 del torneo, il tedesco Alexader Zverev che, nell’ultimo incontro in programma sul Suzanne Lenglen, affrontava il lituano Ricardas Berankis (n.92 del mondo). Ebbene, il ...

Tennis - Roland Garros : Venus Williams e Ostapenko out - Kyrgios dà forfait - avanza Berrettini : PARIGI - Il Roland Garros, secondo Slam stagionale al via sulla terra rossa di Parigi, perde subito Venus Williams. La campionessa americana, numero 9 del ranking e del seeding, finalista nell'...

Tennis - Roland Garros : il primo urrah è per Dimitrov. Ostapenko subito fuori : Paura invece per il l'idolo locale Gael Monfils, messo a dura prova nel derby di primo turno dalla wild card transalpina Elliot Benchetrit , numero 302 del mondo, . Il moro di Francia è stato ...

Tennis - Roland Garros : Berrettini - primo passo in uno Slam. Errani subito fuori : Tennis I risultati in diretta Esordio positivo per Matteo Berrettini al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 22enne romano, numero 96 Atp, all'esordio nel main draw parigino ...

Tennis - Roland Garros : Errani subito fuori. Poi Schiavone e Berrettini : Tennis I risultati in diretta Parte male l'avventura della numerosa pattuglia italiana , 11 giocatori, 7 nel singolare maschile e 4 nel femminile, presente all'88ª edizione del Roland Garros. Dopo una ...

Diretta/ Roland Garros 2018 info streaming video e tv : Svitolina subito in difficoltà (Tennis) : Diretta Roland Garros 2018, info streaming video e tv: inizia il torneo di tennis dello Slam, sulla terra rossa di Parigi. I campioni in carica sono Rafa Nadal e Jelena Ostapenko(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:42:00 GMT)

Tennis - Roland Garros - Errani è la prima dei tre azzurri di giornata : L'edizione 2018 del Roland Garros parte stamattina alle 11. Il montepremi è di 39.197.000 euro, , 2.200.000 euro ai vincitori del singolare, . OGGI , dalle 11, : Chatrier: Troicki , Ser, c. Dimitrov , ...

Tennis - Rolanda Garros - Nadal cerca l'undicesima - chi lo fermerà? : E poi credo sia il momento di non parlare più di Next Gen: io sono numero 3 del mondo e altri arriveranno presto nella top ten. Siamo la generazione del presente». Ma chiedete il permesso a Sua ...

Tennis - Roland Garros - Bentornata Serena - una mamma da temere : ... anche se la Williams ha un record di 65 vittorie e una sola sconfitta nel primo turno degli Slam, , in attesa della Barty , 17 del mondo, al secondo turno e della Pliskova più forte, Karolyna , 6, , ...