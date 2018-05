Tennis – Alizè Cornet shock | “doping? Sono stata spogliata | ero nuda davanti a tutti”

sportfair

: Alizè Cornet e il caso ITF: 'Quando si è saputo, è stato come essere nuda' - - fedecops : Alizè Cornet e il caso ITF: 'Quando si è saputo, è stato come essere nuda' - - TennisWorldit : Alizè Cornet e il caso ITF: 'Quando si è saputo, è stato come essere nuda' - Claudione_B : RT @Eurosport_IT: La prima azzurra è già fuori: Sara Errani out al 1° turno contro Alizé Cornet ??? -

(Di martedì 29 maggio 2018) Il raccontodidopo le accuse di doping dei mesi scorsi: la francese ha ammesso di essere’ agli occhi della critica e delle altre giocatrici Il 2018 diè iniziato con una notizia: l’ITF ha aperto un procedimento contro lata francese per non essersi presentata a 3 controlli antidoping in successione.ha subito dato delle motivazioni valide per non essersi presentata, ma l’ITF non sembrava voler sentire ragioni. Recentemente però, lata è‘assolta’: i giudici hanno creduto alla sua buona fede nella mancata reperibilità per il terzo controllo antidoping, dovuta ad un guasto nel suo campanello. Lata però, una volta venuta fuori la notizia, ha dichiarato di esserecome ‘’ in pasto al giudizio dei media e delle altre giocatrici: “quando la stampa lo ha saputo ...