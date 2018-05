Tempesta tropicale arriva in Florida | allerta anche in Alabama

Tempesta subtropicale Alberto in Florida - allerta Alabama : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Tempesta subtropicale “Alberto” raggiunge la Florida : allerta inondazioni : La tempesta subtropicale “Alberto” ha effettuato il “landfall” in Florida, a Laguna Beach con venti a 70 km/h. Secondo il National Hurricane Center NOAA, che ha diramato un’allerta, sono possibili alluvioni fino a metà della settimana in Florida, in Alabama e in Mississippi. Al momento non si segnalano danni significativi nella contea di Bay, minime anche le interruzioni di energia elettrica dovute alla ...

Usa - Tempesta tropicale : due vittime : 3.12 Sono già due le vittime di 'Alberto', la prima tempesta tropicale della stagione degli uragani nella regione atlantica, arrivato in queste ore a Panhandle, nel Nord della Florida. I morti si registrano in Carolina del Nord. Si tratta di due componenti della troupe televisiva del WYFF di Greenville (Carolina del Sud), tv locale della Nbc, che stavano realizzando un servizio su Alberto.Un albero abbattuto dal vento ha colpito l'auto sulla ...

Golfo del Messico - preoccupazione per la Tempesta tropicale Alberto : rischio alluvioni e tornado : Stanno aumentando le certezze sulla formazione della tempesta tropicale Alberto nel weekend del Memorial Day, giorno in cui negli Stati Uniti si rende omaggio ai soldati americani caduti in tutte le guerre. La tempesta porterà una minaccia prolungata di alluvioni negli Stati Uniti sudorientali e non si esclude che possa trasformarsi in un uragano prima di raggiungere la terraferma nella giornata di lunedì 28 maggio. Dopo una direzione iniziale ...