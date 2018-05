Tempesta Alberto | effetti disastrosi a Cuba | le incredibili immagini del crollo di un

Maltempo USA - la Tempesta Alberto porta piogge intense e venti forti al sud : 2 morti [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Tempesta “Alberto” : 2 giornalisti morti in un incidente “mostruoso” : Il canale tv statunitense WYFF 4 ha reso omaggio a due suoi giornalisti che hanno perso la vita in un incidente definito “mostruoso” mentre stavano raccontando sul campo i danni causati dalla Tempesta Alberto in North Carolina. Mike McCormick e Aaron Smeltzer sono morti a causa del crollo di un albero, che ha travolto l’auto su cui viaggiavano su un’autostrada. Il primo era un reporter e anchorman, il secondo era un ...

Tempesta “Alberto” - inondazioni a Cuba : crolla ponte - 10mila evacuati [VIDEO] : Le piogge torrenziali legate al passaggio della Tempesta subtropicale Alberto hanno provocato allagamenti e inondazioni nell’area centro-occidentale di Cuba: numerose le strade bloccate e segnalato anche il crollo di un ponte. Le autorità locali hanno confermato l’assenza di vittime. Nella provincia di Cienfuegos circa 10mila persone sono state evacuate. La raffineria di petrolio di Cienfuegos è stata chiusa e i residui di petrolio, ...

Tempesta Alberto - albero si abbatte sulla loro auto : morti due giornalisti : La Tempesta Alberto che si sta abbattendo sul sud degli Stati Uniti ha fatto le prime vittime: si tratta di due giornalisti, uccisi da un albero caduto sul Suv all'interno del quale si trovavano, in Nord Carolina. Ne ha dato...

La Tempesta subtropicale “Alberto” raggiunge la Florida : allerta inondazioni : La tempesta subtropicale “Alberto” ha effettuato il “landfall” in Florida, a Laguna Beach con venti a 70 km/h. Secondo il National Hurricane Center NOAA, che ha diramato un’allerta, sono possibili alluvioni fino a metà della settimana in Florida, in Alabama e in Mississippi. Al momento non si segnalano danni significativi nella contea di Bay, minime anche le interruzioni di energia elettrica dovute alla ...

Tempesta Alberto in arrivo : migliaia di persone evacuate tra Cuba e Florida : migliaia di persone sono state evacuate dalla costa della Florida per l’arrivo della Tempesta subtropicale Alberto, che effettuerà il “landfall” oggi tra le città di Panama City e Fort Walton Beach. La perturbazione porterà forti piogge e venti che potranno superare anche 100 km/h attraverso gli stati meridionali, secondo quanto riferisce il National Hurricane Center degli Stati Uniti. Formatosi nel Golfo del Messico, Alberto ...

Florida si prepara per Tempesta Alberto : ANSA, - WASHINGTON, 26 MAG - La Florida si prepara per l'arrivo di una nuova perturbazione subtropicale, la tempesta Alberto. Il governatore dello Stato, Rick Scott, ha dichiarato lo stato di ...