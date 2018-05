Tempesta Alberto | albero si abbatte sulla loro auto | morti due giornalisti

Tempesta subtropicale Alberto in Florida - allerta Alabama : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Tempesta subtropicale “Alberto” raggiunge la Florida : allerta inondazioni : La tempesta subtropicale “Alberto” ha effettuato il “landfall” in Florida, a Laguna Beach con venti a 70 km/h. Secondo il National Hurricane Center NOAA, che ha diramato un’allerta, sono possibili alluvioni fino a metà della settimana in Florida, in Alabama e in Mississippi. Al momento non si segnalano danni significativi nella contea di Bay, minime anche le interruzioni di energia elettrica dovute alla ...

Cuba : cinquemila evacuati per Tempesta tropicale 'Alberto' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tempesta Alberto in arrivo : migliaia di persone evacuate tra Cuba e Florida : migliaia di persone sono state evacuate dalla costa della Florida per l’arrivo della Tempesta subtropicale Alberto, che effettuerà il “landfall” oggi tra le città di Panama City e Fort Walton Beach. La perturbazione porterà forti piogge e venti che potranno superare anche 100 km/h attraverso gli stati meridionali, secondo quanto riferisce il National Hurricane Center degli Stati Uniti. Formatosi nel Golfo del Messico, Alberto ...

Florida si prepara per Tempesta Alberto : ANSA, - WASHINGTON, 26 MAG - La Florida si prepara per l'arrivo di una nuova perturbazione subtropicale, la tempesta Alberto. Il governatore dello Stato, Rick Scott, ha dichiarato lo stato di ...