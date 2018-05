Teatro della Cometa | anche la fila da Equitalia fa ridere

Ravenna Teatro incontra il pubblico. Bene i numeri della stagione - però cultura non è solo numeri : Giudizi veloci sugli spettacoli. Questo è piaciuto. Questo no. E ognuno dice la sua facendo scaturire una pluralità di giudizi a sottolineare proprio la diversità e pluralità dell'offerta, da Va ...

Teatro Masini. Il bilancio della Stagione 2017/2018 riafferma il rapporto tra comunità e Teatro : Il teatro Masini non è solo un luogo in cui si avvicendano, uno dopo l'altro, spettacoli sullo stesso palcoscenico. Con la sua offerta culturale sempre in evolvere, è oggi identificato dalla comunità ...

Favola della domenica – Il Teatro evanescente : Nel palco semicircolare di un teatro moderno recitavano, durante l’arco di un anno, numerose Compagnie per spettacoli di prosa, lirica e operette. Dietro le quinte lavoravano diverse persone: costumisti, scenografi, elettricisti e tecnici di suoni e di luci. L’ambiente era, per lo più, rumoroso, allegro e, nelle serate di rappresentazione, frenetico e in movimento. In genere, tutto si svolgeva con precisione e professionalità, tranne in alcune ...

Molino Rosenkranz - Teatro sui luoghi della grande guerra : ... presidente e direttore artistico di Molino Rosenkranz nonché autore e attore dello spettacolo "Ad un Passo"; Marta Riservato referente del progetto, autrice e attrice degli spettacoli "La guerra ...

Polis Teatro Festival. Al Chiostro Grande della Biblioteca Classense lo spettacolo dialettale È bal : Da quel momento entra a far parte stabilmente del Teatro delle Albe e lavora in tutti gli spettacoli successivi della compagnia e diventa guida della non-scuola. Nel 2009 debutta con Odiséa di Tonino ...

Per i 40 anni della Legge Basaglia - Festina Lente Teatro presenta 'La vita fragile. Ha quarant'anni la Legge Basaglia' : In questi anni si è formato un gruppo stabile aperto, fatto di attori fuori dagli schemi, che collabora con me nella realizzazione degli spettacoli. Un gruppo di straordinaria umanità, capace di ...

Teatro della Pergola - Cardin festeggia il 70esimo anniversario della carriera con Dorian Gray : ... mentre la regia è di Emanuele Gamba, che negli anni ha inanellato collaborazioni con Dario Fo, Bob Wilson, Micha Van Hoecke, Jonathan Miller, fino a firmare la regia di apprezzatissimi spettacoli di ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città SANREMO : ALZHEIMER - VENERDÌ 25 MAGGIO AL Teatro DEL CASIN' L'EVENTO CULTURALE E ... : La demenza è la malattia neurologica degenerativa più frequente nel mondo occidentale che coinvolge di regola la popolazione anziana e che sta presentando negli ultimi decenni un importante aumento ...

Opificiodellarte - il femminicidio al centro del XII Festival di Teatro Giovani : Dalle 21 di questa sera, 11 maggio, avrà inizio il XII Festival di Teatro Giovani presso il Teatro di Opificiodellarte a Biella. La rassegna si aprirà con due spettacoli molto interessanti e intensi per le tematiche che affrontano. Ad aprire la manifestazione lo spettacolo dal titolo "Ferite a morte". Tratto dall'omonimo libro di Serena Dandini, lo ...

Questa sera alle 21 al Teatro della Visitazione “I Colori Maturano la notte” : I Colori Maturano LA NOTTE – Confessioni di una diversa Alda Merini Marzia Ercolani Voce e corpo narrante Stefano Scarfone Musiche originali “Ero matta in mezzo ai matti. I matti erano matti nel profondo, alcuni molto intelligenti. Sono nate lì le mie più belle amicizie. I matti son simpatici, non così i dementi, che sono tutti fuori, nel mondo. I dementi li ho incontrati dopo, quando sono ...

Milano - Daverio nel cda della Scala : «Giusto esportare il Teatro in altre città» : Era l'ottobre del 2008 quando il regista Pier Luigi Pizzi lo chiamò alla Scala per interpretare Njegus, la voce recitante della Vedova allegra di Franz Lehar. Philippe Daverio, intellettuale per ...

'Caveman - l'uomo delle caverne' torna al Teatro della Luna di Milano : Caveman, l'uomo delle caverne è uno spettacolo dedicato alle coppie in procinto di sposarsi, ovvero che stanno per sposarsi o convivere, o magari si trovano già alla cosiddetta crisi del settimo anno. La comicità di Colombi in Caveman si basa essenzialmente sulle differenze tra uomo e donna, sui loro diversi modi di approcciare la vita e sulle varie sfaccettature con le quali ciascuno dei due sessi quotidianamente si confronta con l'altro. ...

Il Teatro Stabile di Torino diventa Wonderland - ecco il cartellone della stagione 2018/19 : Presentato il cartellone della stagione 2018/2019 del Teatro Stabile di Torino diretto da Valerio Binasco. 67 spettacoli di cui 17 produzioni, 32 spettacoli ospiti e 18 titoli programmati per "Torinodanza".Continua a leggere

Si conclude domani sera alle 20 e 30 con il gran gala' delle premiazioni la seconda edizione del festival nazionale della legalità Teatro ... : ... ha registrato dal debutto una costante crescita di attenzione e partecipazione al teatro Garibaldi per le gli spettacoli pensati per coinvolgere la città in una riflessione condivisa sul tema della ...