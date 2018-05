Taylor Swift al Biggest Weekend | la gaffe del presentatore dopo l’esibizione | “Credo che

Shawn Mendes : ecco qual è il miglior consiglio che gli ha dato Taylor Swift : Da segnare! The post Shawn Mendes: ecco qual è il miglior consiglio che gli ha dato Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift : quello che ha fatto per Camila Cabello durante il concerto di Seattle dimostra quanto sono amiche : <3 <3 <3

Camila Cabello non si esibirà al prossimo concerto di Taylor Swift : ecco perché : Si è sentita poco bene dopo i BBMAs

Un nuovo album di Taylor Swift in arrivo entro il 2019 - la popstar svela i progetti per i suoi 30 anni : Un nuovo album di Taylor Swift potrebbe arrivare entro la fine del prossimo anno: a svelarlo è stata la stessa popstar, ora impegnata nel suo Reputation Stadium Tour negli USA, parlando col noto blogger Perez Hilton durante uno dei suoi concerti. La cantante vorrebbe che il suo prossimo disco di inediti, il successore del best seller Reputation che ha visto la luce lo scorso autunno, uscisse prima dei suoi 30 anni: visto che li compirà il 13 ...

Billboard Music Awards 2018 – Da Taylor Swift a Dua Lipa : i look più sexy della serata [GALLERY] : Premi e sexy outfit: i look più azzeccati delle star protagoniste ai Billboard Music Awards 2018 Sono andati in scena ieri i Billboard Music Awards 2018. Durante la cerimonia di premiazione sono stati premiati i cantanti che hanno riscosso maggiore successo con i loro album ed i loro singoli nell'ultimo anno. Tra i più apprezzati Ed Sheeran (assente all'evento), Bruno Mars, Taylor Swift e molti altri. Ciò che ha attirato ...

Demi Lovato : è ancora faida con Taylor Swift? Lo sguardo di ghiaccio ai Billboard Music Awards 2018 : Brrr

Taylor Swift e Camila Cabello : il loro fangirling per Shawn Mendes ai BBMAs è meraviglioso : <3

Taylor Swift e Selena Gomez hanno cantato insieme durante una data del Reputation Stadium Tour : BFF

Tutti i vincitori dei Billboard Music Awards 2018 - da Ed Sheeran a Taylor Swift : I vincitori dei Billboard Music Awards 2018 sono stati annunciati. I premi multicategoria della Musica internazionale hanno ancora una volta raccolto un cospicuo successo di pubblico, portando sul palco alcuni dei nomi più in voga del momento. Se gli Imagine Dragons e gli U2 hanno fatto incetta di premi nelle loro categorie, anche il pop si è difeso bene con l'egemonia incontrastata di Ed Sheeran, ancora una volta sul tetto del mondo dopo i ...

I duetti di Taylor Swift con Selena Gomez e Troye Silvan - migliori amici al Reputation Tour (video) : I duetti di Taylor Swift con Selena Gomez e Troye Sivan al Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California, hanno sorpreso il pubblico della tappa losangelina del Reputation Stadium Tour, inaugurato ai primi di maggio. Un evento speciale, quello di Pasadena, che ha visto le apparizioni di due guest star a sorpresa sabato 19 maggio. Taylor Swift ha cantato My My My! con Troye Silvan, il primo dei due ospiti a salire sul palco, apparso nella prima ...

Taylor Swift in tutto il su splendore nel vertical video di "Delicate" : Lo ha girato lei stessa

Taylor Swift : il Reputation Tour in 20 incredibili foto : WOW

Camila Cabello è scoppiata a piangere durante un concerto di Taylor Swift proprio come avresti fatto tu : Fangirl level 10+

Taylor Swift : «Siate forti contro i bulli - come me con Kim Kardashian» : «Due anni fa mi hanno definita serpente, sui social mi hanno molto attaccata e per questo ho attraversato un periodo molto difficile». Parla così Taylor Swift dal palco della prima tappa del suo Reputation Tour a Glendale, in Arizona, ricordando quando Kim Kardashian suggerì ai suoi follower di intasare i suoi profili di rettili verdi per via del rapporto sempre teso fra la cantante e il marito Kanye ...