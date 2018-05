Tassi | oggi un altro test | il Tesoro va in asta con i Bot a breve scadenza

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ai Tassi dei Btp e allo spread (11 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI guarda alle aste dei Btp dopo la fiammata dello spread . Non mancheranno dati dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 03:46:00 GMT)

Asset Russia sotto attacco dopo sanzioni : crollano anche oggi borsa Mosca e rublo - boom Tassi bond e cds : dopo il tonfo della vigilia superiore a -11%, l'indice azionario della borsa di Mosca RTS Index - denominato in dollari - cede nella sessione odierna un altro 5%.

Banche centrali : focus oggi sulla BoE dopo il rialzo dei Tassi della Fed - analisti - : Banche centrali ancora sotto i riflettori. Se ieri è stato il giorno della Federal Reserve , Fed, con il primo rialzo dei tassi dell'era Powell, oggi c'è in calendario la riunione della Bank of ...

FED - oggi è il giorno del primo rialzo dei Tassi del 2018 : Per i mercati internazionali, oggi è il giorno più atteso. Tra poche ore la parola passerà al FOMC, ovvero l'organo di politica monetaria della FED, cui spetterà il compito di annunciare il rialzo del costo del denaro. Verso le 19.00 ora italiana il braccio operativo della Federal Reserve dovrebbe ritoccare i tassi di 25 punti base rispetto al livello attuale pari all'1,25-1,5%. Nulla di sorprendente per i mercati, che già stanno prezzando ...

Fed - oggi atteso rialzo Tassi - reazione mercati in mani di Powell : New York, 21 mar. , askanews, E' iniziato il conto alla rovescia: oggi, quando in Italia saranno le 19, la Federal Reserve con ogni probabilità annuncerà un rialzo dei tassi di 25 punti base rispetto ...