Tanta Italia in pista al Golden Gala

Roland Garros 2018 : gli esordi di Rafael Nadal e Novak Djokovic - Tanta Italia in campo! : Seconda giornata di incontri nell’edizione 2018 del Roland Garros. Sui campi di Parigi entreranno in scena i grossi calibri e le attese degli appassionati sono crescenti. Sul Philippe Chatrier Rafael Nadal fa il suo esordio in quel che possiamo considerare il “giardino di casa”: 10 successi ottenuti in questo Slam e la ferma convinzione di allungare la striscia vincente. Il recente trionfo negli Internazionali d’Italia ...

Mi Ami e Wired Fest - Tanta musica italiana - dai Prozac + a Francesca Michielin : Al Wired Fest, la kermesse dedicata alla scienza, ha in programmaanche concerti gratis nel segno della contaminazione: nomi come Calibro 35 , stasera, e Gemitaiz , domani, . I primi da poco usciti ...

Moto3 - GP Francia 2018 : prove libere 2. Niccolò Antonelli fulmine a Le Mans - Tanta Italia nelle prime posizioni : La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia della Moto3 parla, e non poco, Italiano. Davanti a tutti, infatti, si piazza con pieno merito Niccolò Antonelli (SIC58) che, al termine di un run decisamente positivo, ha piazzato un eccellente 1:42.596, staccando di appena 48 millesimi il sorprendente giapponese Kaito Toba (Honda Asia). Tra la terza e quinta posizione si torna nei nostri confini con Enea Bastianini (Honda Leopard) a ...

Narcisi - birra e Tanta cultura : Leopoli invita a un'estate di festival in salsa ucraina. E in Italia una Domenica al Maso : Leopoli, città-tesoro in Ucraina, forse a molti Italiani non fa "brillare" nulla in mente. Eppure, questa destinazione bellissima, capitale della regione ucraina Galicia e raggiungibile con poche ore di volo dall'Italia, è un vero museo a cielo aperto che merita la visita. Anzi più visite, per quello che offre tutto l'anno. Soprattutto con l'arrivo dell'estate.Il suo centro storico è stato nominato patrimonio mondiale ...

Italia come stai? Una isTantanea su economia - lavoro e popolazione : In crescita anche se moderata, con un mercato del lavoro in miglioramento, ma ancora lontano dagli standard europei, e una popolazione sempre più vecchia. E' questa l'Italia fotografata dall'Istat, ...

Mondiali Russia 2018 : l’Uruguay stila la lista dei pre-convocati - Tanta “Italia” : Uruguay pronto a partire per la Russia per i Mondiali, il tecnico Oscar Washington Tabarez ha diramato la lista dei pre-convocati Sono 6 i giocatori che militano in Serie A inseriti nella lista dei 26 pre-convocati dal ct dell’Uruguay, Oscar Washington Tabarez, per i Mondiali di Russia che prendono il via il mese prossimo. Si tratta del difensore Martin Caceres (Lazio) e dei centrocampisti Lucas Torreira (Sampdoria), Rodrigo Bentancur ...

Nazionale - Lippi : “Mancini ha Tanta voglia di Italia” : Roberto Mancini “è un allenatore di alto livello e grande esperienza interNazionale”. Marcello Lippi, ex ct della Nazionale di calcio, ritiene che “tutti e tre i nomi che sono stati fatti (per la panchina azzurra, ndr), mi pare che fossero graditi dall’opinione pubblica, a partire da Ancelotti, Mancini, lo stesso Ranieri”. Anche di “Gasperini, si è parlato”. “Se sarà Mancini, sicuramente sarà un ...

Giro d'Italia - Froome resta fiducioso dopo la crono : 'c'è ancora Tanta strada da fare' : Chris Froome non ha intenzione di demoralizzarsi dopo la cronometro, valida per la prima tappa del Giro d'Italia, vinta da Tom Dumoulin Fabio Ferrari/LaPresse Il Giro d'Italia di Chris Froome, ...

Lapo Elkann santo subito : è lui l’unico uomo dei miracoli in Italia – L’isTantanea : In Italia esiste solo una persona che sa fare i miracoli: si chiama Lapo Elkann. Lo conosciamo tutti e ha un suo tratto distintivo che ci consente di adocchiarlo a miglia di distanza e di riflettere sui talenti della vita. Il settimanale Oggi comunica che è appena riuscito a distruggere la sua Ferrari da “fermo”. Danni per 30mila euro. Cose che solo agli eletti riescono. Ma la vita di Lapo è disseminata di angoli virtuosi: prima si è fatto ...

"Dilettanti allo sbaraglio - con Tanta autoironia L'Italia è una Corrida" : La Corrida è stato uno degli spettacoli Rai che da bambino amavo di più. Avevo 7 anni, e davanti alla radio m'inorgogliva sentire che, oltre che da Roma, lo trasmettevano anche da Firenze'. Ma perché ...

Un viaggio tra neve - borghi bellissimi e Tanta natura. Ecco la Transiberiana d'Italia : Lontano dalle stazioni affollate e dai treni ad alta velocità, c'è un posto in Italia dove si può salire su un convoglio d'epoca e fare un viaggio nel tempo, attraversando parchi naturali, paesi dalle origini antiche e montagne innevate d'inverno e verdissime d'estate. Inaugurata nel 1897, la ferrovia Sulmona-Carpinone-Isernia collegava l'Abruzzo con il Molise. In poco più di 128 km si passava da un'altitudine ...

Terremoto in Centro Italia - il sindaco di Muccia : Tanta paura e danni - crollato il piccolo campanile della Chiesa : C’è stata “tanta paura, gli abitanti sono fuori dalle case perché si sentono più tranquilli. I danni si sono verificati su strutture già lesionate, tuttavia faremo le verifiche in tutti gli edifici agibili per controllare se è tutto a posto“: lo ha dichiarato a Skytg24 Mario Barone, sindaco di Muccia, area epiCentro della scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 verificatasi alle 05:11. “A scopo precauzionale abbiamo chiuso ...

Tanta Pioggia a Marzo 2018 in Italia : Marzo è stato piuttosto ricco di acqua con le 12 perturbazioni che hanno raggiunto l’Italia. Secondo le elaborazioni effettuate dalla NOAA, l’agenzia federale statunitense, sul territorio Italiano sono caduti tra i 50 ed i 200 millimetri di Pioggia. Per molte regioni d’Italia si tratta del doppio della normale Pioggia che dovrebbe cadere nel periodo. Le […]

“Purtroppo è successo”. Lele Joker - Tanta tristezza. A 9 anni si è fatto conoscere da tutta Italia per ciò che diceva - a dispetto della sua condizione. Ora - la notizia : La sua storia ha commosso l’Italia. Quella di un bambino di 9 anni costretto a lottare contro una male spietato e molto più forte di lui. Le partite a pallone che si trasformano in sedute chemioterapiche. Le gite in lunghe e dolorosi giorni da passare in ospedale. Un calvario che Lele Joker, piccolo youtuber, ha affrontato giorno dopo giorno con dignità e grinta. Poi oggi la notizia data dai genitori: “Gabriele è volato in cielo, ...