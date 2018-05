Svelati in anticipo i Games with Gold di giugno? Ci sarebbe anche Assassin' s Creed

eurogamer

(Di martedì 29 maggio 2018) Verso la fine del mese, ci sono sempre una serie di voci di corridoio riguardo i. Tuttavia, il roster ditrapelato in rete sembra legittimo, dato che proviene dal sito ufficiale tedesco di Xbox. Come riporta Dualshockers, a, gli abbonati dipotrebbero ritirare il pacchetto da $ 100 di Smite e'sChronicles: Russia.Se siete fan dei giochi MOBA, potete ritenervi fortunati, gli abbonatipotranno ottenere $ 100 di contenuti in-game. Secondo la descrizione, il pacchetto DLC sblocca 20 divinità acquistabili e 50 altri oggetti, il tutto scaricabile dal 16al 15 luglio.Per Xbox One risulta'sChronicles: Russia. A differenza dei giochi'sprincipali, Chronicles è l'iterazione platform del gioco. Ovviamente,'sChronicles: Russia si svolge in Russia, sullo sfondo della ...