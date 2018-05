Svelata l’identità del misterioso felide fossile del Monte Argentario | è un ghepardo

meteoweb.eu

(Di martedì 29 maggio 2018) Un team di fisici e paleontologi delle Università di Perugia, Sapienza di Roma e Verona e dell’European Synchrotron Radiation Facility di Grenoble, coordinato dal Dottor Marco Cherin del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Ateneo di Perugia, ha finalmente dato un’identità al cranio discoperto in Toscana nella prima metà del secolo scorso e rimasto a lungo un mistero per i paleontologi. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports, ha impiegato sofisticate indagini al sincrotrone, rivelando come ilappartenga ad una rara specie digigante vissuta oltre un milione e mezzo di anni fa. Il Dott. Cherin a Grenoble Il cranioè stato per la prima volta scansionato con un particolare acceleratore di particelle in grado di generare raggi X a elevata potenza, la cosiddetta radiazione di sincrotrone. Grazie a questa tomografia ad altissima ...