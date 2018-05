SuperMario si riprende l' Italia

Blastingnews

(Di martedì 29 maggio 2018) 4 Superare lo choc, innanzitutto. Lavorare a capo chino e gettare le basi per il futuro, i cui primi impegni ufficiali non sono così tanto lontani anche a causa dell'infittirsi del calendario internazionale.-Arabia Saudita va agli archivi con un successo carico di significati, ben più di quanto dica lo striminzito 2-1 finale in favore degli azzurri e la prestazione in campo, decisamente in chiaroscuro. Era l'esordio di Roberto Mancini in panchina, è andato meglio di molti suoi precedessori visto che, dal 1974 ad oggi, soltanto quattro CT erano riusciti a 'bagnare' il proprio debutto con un successo Vicini, Maldini, Zoff e Conte, ndr. Era il match del ritorno del 'figliol prodigo', Mario Balotelli, autore di una prestazione scintillante in quasi un'ora che è rimasto in campo oltre che di un gran gol. Era la rivincita di Mimmo Criscito alla sua 'terza vita' ...