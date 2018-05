Sud Africa | capitano nero per il rugby

Rugby - Siya Kolisi primo capitano nero del Sudafrica : 9 giugno in campo contro Inghilterra : Siya Kolisi diventerà il primo capitano nero del Sudafrica in occasione del test-match contro l’Inghilterra nel mese di giugno. Lo ha annunciato l’allenatore Johan Rassie Erasmus lunedì. Il 26enne terza linea, capitano della squadra di Super Rugby Stormers e 28 presenze con gli Springbooks in carriera, sostituisce l’infortunato Warren Whiteley. Kolisi è il primo giocatore nero a ricoprire questo ruolo in 127 anni di storia di una delle squadre ...

In Sudafrica rugby senza tabù : un capitano nero per gli Springboks : Ora la nomina di Kolisi investe un mito globale, gli Springboks , la nazionale che nel 1995 vinse la Coppa del mondo sotto gli occhi del presidente Nelson Mandela. 28 maggio 2018

Palermo. Visita dell’ambasciatore Sudafricano Shirish Manaklal : Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto l’ambasciatore sudafricano. L’appuntamento si è tenuto presso la sede di rappresentanza di Villa Niscemi a

PECHINO EXPRESS 7 / Concorrenti e anticipazioni : nuovo percorso dal Marocco alla Tanzania fino al Sud Africa : PECHINO EXPRESS 7, il settimanale Spy e tv Blog svelano i primi nomi del cast della nuova edizione. Adriana Volpe, Paola Caruso e molti altri volti noti in gioco(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 22:15:00 GMT)

Elon Musk e il Tripadvisor per i giornalisti/ L’ultima idea del visionario Sudafricano : ce l'ha con i media : Elon Musk e il Tripadvisor per i giornalisti, L’ultima idea del visionario sudafricano: ce l'ha con i media. Secondo il manager di Tesla e di Paypal, servirebbe un sistema di valutazione(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 08:41:00 GMT)

La peggiore crisi idrica per il Sud Africa : Tre anni di Siccità hanno cambiato i modi di utilizzare l’acqua per gli abitanti di Città del Capo, Sud Africa. La città ha infatti evitato la peggiore crisi idrica. La politica locale ha dovuto impostare delle restrizioni all’utilizzo personale: non più di 50 litri al giorno a persona, il che è poco se pensiamo a […]

È morto Sam Nzima - il fotografo che immortalò l'orrore dell'apartheid in Sudafrica : È morto Sam Nzima, fotografo Sudafricano autore dello scatto simbolo dell'orrore dell'apartheid. Nzima aveva 83 anni e si è spento il 12 maggio nell'ospedale di Nelspruit, nella provincia di Mpumalanga, a nord-est del Sudafrica.Durante la rivolta di Soweto, a Johannesburg, contro l'apartheid il 16 giugno del 1976, Nzima, fotografo di "The World", immortalò il 13enne Hector Pieterson ferito a morte da un poliziotto bianco e ...

Sudafrica : regista ucciso da giraffa : JOHANNESBURG, 6 MAG - Una giraffa ha ucciso un regista Sudafricano che era sul set di ripresa in una struttura per la fauna selvatica a nord-ovest di Johannesburg. L'agenzia di riprese CallaCrew ...

Ucciso da un 'colpo di collo' di una giraffa. Regista muore sul set in Sudafrica : Johannesburg - Una giraffa ha colpito e Ucciso un Regista Sudafricano di 47 anni che era sul set all'interno una struttura per la fauna selvatica a nord-ovest di Johannesburg. L'agenzia di riprese ...

Sudafrica : terremoto fa crollare miniera d’oro - almeno 4 morti : A causa di un terremoto che si è verificato ieri in Sudafrica, 13 minatori sono rimasti intrappolati nella miniera d’oro di Masakhane, del gruppo Sibanye-Stillwater, alla periferia di Johannesburg: l’azienda e la National Union of Miners ha reso noto che 4 di loro sono morti in seguito alle ferite riportate, 6 sono stati ricoverati in ospedale e 3 sono ancora intrappolati. All’inizio di febbraio, nella miniera d’oro di ...

Ciad : arrivano rinoceronti dal Sudafrica : Al via le operazioni in Sudafrica per trasferire rinoceronti in Ciad: il ministro Sudafricano dell’Ambiente ha assistito al trasferimento dei primi esemplari, provenienti dall’Addo Elephant National Park. Lo scopo è favorire la reintroduzione di rinoceronti in Ciad, in base all’accordo siglato tra i due paesi nel 2017: gli animali verranno portati nell’area del Zakouma National Park, dove la popolazione di rinoceronti si ...