Stop plastica usa e getta L’Ue mette al bando cotton fioc | cannucce e posate

(Di martedì 29 maggio 2018) Alle stoviglie diusa e. Forchette, coltelli, cucchiai, vassoi, bacchettine per lo zucchero, leper le bibite, bastoncini per il cotone fluff per le orecchie e stecche per i palloncini. La Commissione europea proporrà misure per ridurre il problema dei rifiuti inche affiorano sulle coste e le spiagge europee. La direttiva prevede dire fuori legge una lunga lista di prodotti in– stoviglie, stecche per palloncini e altri – da sostituire con altri di materiali meno inquinanti. La Commissione vuole poi ridurre significativamente entro 6 anni l’utilizzo di recipienti rigidi per alimenti pronti al consumo, con o senza coperchio, e di bicchieri monouso. Secondo il progetto, i contenitori per bevande insaranno ammessi solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al contenitore. Gli Stati dotranno fissare obiettivi ...