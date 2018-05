Stop all' Iva | tagli e nomine | l' agenda corta del premier

Pensioni : con il Governo Cottarelli salta lo Stop alla Fornero - le novità Video : Altro che riforma Pensioni. Sfuma, almeno per il momento, il piano del Governo giallo-verde che stava per nascere con il premier incaricato Giuseppe Conte [Video] che però ha rinunciato all’incarico dopo il veto del Quirinale sull’euroscettico Paolo Savona come possibile ministro dell’Economia e delle Finanze. Spente sul nascere le speranze che si erano riacceso sul fronte dell’abolizione della legge Fornero, varata nel 2011 dal Governo tecnico ...

Ambiente - l’Ue dice addio alla plastica : Stop a piatti - posate e cotton fioc : Misure molto ambiziose sono state presentate oggi dalla Commissione europea, nel quadro della strategia per ridurre i rifiuti di plastica: ad esempio nel progetto di direttiva si prevede che entro il 2025 gli Stati membri dovranno raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande, e si prevede anche il divieto di vendita di stoviglie, cannucce, agitatori per bevande, bastoncini di cotone per le orecchie e bastoncini per ...

Playoff NBA – Lo strapotere fisico di LeBron James : Morris gli sale sulle spalle - Brown prova a Stopparlo ma il Re è implacabile [VIDEO] : Giocata strepitosa di LeBron James in gara-7: il Re implacabile verso il canestro con Marcus Morris ‘sulle spalle’ e Jaylen Brown che prova a negargli il canestro in ogni modo Ieri notte, in gara-7 delle Eastern Conference Finals, LeBron James ha fatto la differenza. Il ‘Re’ ha giocato 48 minuti mettendo a referto 35 punti, 9 assist e 15 rimbalzi. LeBron è stato protagonista di giocate eccezionali, come quella effettuata ...

Brasile - Governo si accorda con autotrasportatori. Stop allo sciopero : Teleborsa, - Il Brasile torna alla normalità dopo sette giorni di sciopero dei trasportatori che ha messo in ginocchio l'economia nazionale. Il Governo concederà ai lavoratori del settore 60 giorni di sconti sul diesel e il permesso di n on pagare il pedaggio autostradale in caso di viaggio senza carico .

Governo - Cottarelli al Quirinale. Salvini : se Berlusconi lo vota Stop alleanza. Borsa in rosso - spread su : Alle 11.30 l’ex commissario alla spending review al Colle per ricevere l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. La Borsa vira in rosso e lo spread torna a salire a 205...

Torna la Notte Bianca di Levanto - eventi no Stop dalla sera di sabato 2 giugno : ... alla sicurezza: 'Anche quest'anno, di concerto con i rappresentati delle forze dell'ordine presenti sul territorio e con gli organizzatori dei singoli spettacoli, metteremo in atto un controllo ...

Italia - brusco Stop per i prezzi alla produzione ad aprile : Ad aprile 2018 si segnala una flessione congiunturale dei prezzi alla produzione dell'industria, dopo una serie di variazioni positive o stazionarie da luglio 2017. Nel mese in questione, informa l'...

Come hanno reagito i mercati allo Stop al governo Lega-M5s : I mercati registrano il fallimento del tentativo di formare un governo giallo-verde, considerato troppo populista e antieuropeo. Adesso guardano con preoccupazione alla prospettiva di elezioni ...

Borsa - ok allo Stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace Cottarelli. Volano le banche : Euforia a Piazza Affari nelle primssime fasi di contrattazioni, con il Ftse Mib che 'strappa' a +2% a quota 22.843 punti; All Share +1,96%. Brillano i bancari (Banco Bpm +2,56%, Unicredit +3,12%, Ubi +2,95%, Intesa Sanpaolo 2,37%); bene anche gli energetici con Enel a +2,13%, Eno a +0,51%. Segui su affaritaliani.it

Giro del Belgio 2018 - ChriStophe Laporte vince la cronometro e vola in testa alla classifica : Christophe Laporte ha vinto la cronometro individuale di 10,6 chilometri valida come terza tappa del Giro del Belgio 2018. Il francese della Cofidis ha completato la fatica con il tempo di 12’38”, precedendo di cinque secondi l’ucraino Andrei Grivko (Astana) mentre al terzo posto si è piazzato Brian van Goetham a 7”. Grazie al successo odierno nella Bornem-Bornem, Laporte si è portato al comando della classifica generale ...

Huawei e Honor fanno guerra alle ROM : Stop codici di sblocco bootloader dal 24 maggio : Decisione drastica quella di Huawei e di conseguenza anche Honor: è guerra aperta contro le ROM e dunque contro le procedure di modding. Proprio da oggi 24 maggio non sarà più possibile utilizzare il servizio utile per i codici di sblocco bootloader, prima ufficiale sul sito del produttore. L'applicazione web per i codice bootloader era già non funzionante da qualche giorno ma all'inaccessibilità, in queste ore, si è aggiunto anche una ...