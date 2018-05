huffingtonpost

: Il governo non c’è ancora,lo spread ha il mal di pancia e il premier incaricato fa un incontro spot con i risparmia… - AnnalisaChirico : Il governo non c’è ancora,lo spread ha il mal di pancia e il premier incaricato fa un incontro spot con i risparmia… - call_the_kernel : @HuffPostItalia Questo è proprio lo stato di @HuffPostItalia e del 90% dei nostri giornalisti. Non vi stancherete m… - HuffPostItalia : Stato di propaganda permanente -

(Di martedì 29 maggio 2018) Unasenza soluzione di continuità. È questa la condizione in cui ci hanno portato la Lega di Salvini e il movimento guidato da Luigi Di Maio. Il polo sovranista-populista dopo oltre 80 giorni di trattative piuttosto che passare all'incasso di un governo mediato con il Presidente della Repubblica preferisce impuntarsi sul nome di Paolo Savona. Perché? Quando si è capito che non c'era spazio per modificare la legge elettorale si è deciso di andare a votare con il vento in poppa. Per questo l'affaire Paolo Savona si configura come l'ennesimo escamotage mediatico per aumentare il consenso popolare.Da giorni su giornali e talk-show si parlava di come il nome di Savona non fosse ben gradito al Colle, che aveva proposto come contropartita all'Economia il vice di Matteo Salvini. La forzatura con il Presidente Mattarella è stata dunque cercata ...