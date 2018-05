Stati Uniti | prezzi delle case continuano a salire

Stati Uniti - maxi tornado si abbatte sul Colorado. VIDEO - : Per gli esperti il fenomeno è una supercella, ossia un temporale caratterizzato dalla presenza di una bassa pressione in rotazione. Le autorità competenti hanno diramato un'allerta meteo sulla zona ...

Fca richiama 4.8 milioni di automobili negli Stati Uniti : Sono 4.8 milioni le automobili presenti sul mercato americano e richiamate dalla divisione locale di Fiat Chrysler Automobiles (Fca), per un aggiornamento necessario alla componente software che controlla in modo automatico la velocità delle vetture.In alcuni veicoli, secondo quanto ha spiegato la casa automobilistica, se l'accelerazione dovesse verificarsi simultaneamente con un cortocircuito, il conducente potrebbe non essere in grado di ...

Venezuela : checché ne dicano Stati Uniti e Ue - con Maduro ha vinto la democrazia : Non c’è Paese al mondo che abbia subito negli ultimi anni un più feroce e intenso attacco da parte dei poteri forti internazionali. Un attacco che si è sviluppato a vari livelli: 1. Politico, con il tentativo di isolamento promosso con il rovesciamento dei governi progressisti nel resto dell’America latina e le sanzioni immotivate da parte di Stati Uniti ed Unione europea. 2. Economico, con una vera e propria guerra ai ceti popolari ...

Stati Uniti - ordinativi di beni durevoli in calo più delle attese : In calo più delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani. Nel mese di aprile , gli ordini si sono atteStati a 248,5 miliardi di dollari, evidenziando calo dell'1,7% rispetto al +2,7% rivisto ...

L'impossibile divorzio tra Europa e Stati Uniti : ... "Oggi la principale causa di tensione nelle relazioni transatlantiche deriva dal fatto che i nostri alleati americani si aspettano che gli europei vedano il mondo come loro". Questo scambio la dice ...

Salute & aspettativa di vita : aumenta il tasso di mortalità negli Stati Uniti : I dati preliminari dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie rivelano dati preoccupanti per la Salute della popolazione negli Stati Uniti: lo scorso anno il tasso di mortalità è aumentato. Se i risultati dovessero essere confermati, sarebbe il terzo anno consecutivo in cui l’aspettativa di vita cala tra i cittadini dell’Unione. Dal 2016 al 2017 la mortalità è salita di meno dell’1%, ma considerando che nel ...

Julian Assange sarà estradato negli Stati Uniti : Si va verso l’arresto del fondatore di WikiLeaks. Julian Assange potrebbe perdere il suo asilo politico nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra. Appena

Stati Uniti<br> - Trump pronto a imporre nuovi dazi sul settore auto : Gli Stati Uniti tornano a parlare di dazi: dopo quelli su acciaio e alluminio, il governo Trump ha avviato un'indagine sulle importazioni di vetture costruite fuori dai confini statunitensi. La notizia segue di pochi giorni quella relativa alla possibile tassa sui veicoli più inquinanti, legata a doppio filo con la revisione degli standard Cafe.Questione di "sicurezza nazionale". Si fa sempre più concreta, quindi, l'attuazione di ...

Stati Uniti - indice FHFA decelera nel mese di marzo : Teleborsa, - Il comparto immobiliare statunitense decelera nel terzo mese dell'anno. Nel mese di marzo l'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle ...

Stati Uniti - richieste sussidi disoccupazione in salita più delle attese : Teleborsa, - In aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 19 maggio. I "claims" sono saliti di 11.000 unità a 234 mila dalle 223 mila unità riviste della settimana ...