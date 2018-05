Stagione degli uragani atlantici 2018 | dopo “Maria” | un’altra tempesta su Porto Rico

Animali - estate 2018 : ecco come prendersi cura degli amici a 4 zampe durante la bella Stagione : Lega Nazionale per la Difesa del Cane ripropone alcuni importanti consigli per prendersi cura al meglio degli amici a 4 zampe durante la bella stagione. Semplici regole per garantire una estate serena anche per loro. Che andiate al mare, in montagna o restiate in città, è importante prendere tutte le precauzioni necessarie affinché la bella stagione sia spensierata e piacevole anche per i nostri amici Animali. ecco quindi i consigli di Lega ...

Il Signore degli Anelli : la prima Stagione sarà incentrata sul giovane Aragorn : Lo scorso novembre Amazon , in collaborazione con Warner Bros , ha annunciato, dopo anni di lontananza, il ritorno nella Terra di Mezzo, con la saga fantasy de ' Il Signore degli Anelli '. A quanto ...

Verso la Stagione degli Uragani : E’ tempo di Uragani Inizia la stagione degli Uragani dal 1 Giugno ma inizia in anticipo con la tempesta Alberto .Lo scorso anno la prima tempesta tropicale della stagione si è formata ad Aprile mentre nel 2016 il primo uragano si è formato a Gennaio. Intanto c’è da registrare un’Atlantico tropicale ‘freddo’ per via dell’Anticiclone […]

Uno degli autori de Il trono di spade svela dove sarebbe dovuto comparire Spettro nella 7ª Stagione : I fan de Il trono di spade non perdoneranno mai alla settima stagione il taglio netto dell'amato Spettro, il metalupo di Jon Snow, mai comparso nel corso dei sette episodi in onda lo scorso anno. A dire il vero, è un bel po' che Spettro non si fa vedere, sin dalla (ben poco soprendente) risurrezione di Jon Snow nella sesta stagione. Gira da tempo la voce che Spettro avrebbe dovuto fare la sua comparsa durante la settima stagione di Game of ...

Manchester United - Mourinho 'zeru tituli' : è la terza Stagione senza trofei degli ultimi 5 anni : Il giorno era il 3 marzo del 2009, e quelle due parole diventarono uno degli slogan e dei tormentoni di Mourinho contro tutti i suoi detrattori. Zero titoli, o meglio, zeru tituli , con la cadenza un ...

Il Signore degli anelli - la prima Stagione della serie potrebbe parlare di Aragorn : La prima stagione del colossale progetto seriale di Amazon su Il Signore degli anelli ha trovato il suo protagonista. Il primo a diffondere la notizia è stato The One Ring, un fan site di solito molto aggiornato e affidabile su tutto ciò che riguarda le storie della Terra di Mezzo: secondo il sito, infatti, il primo ciclo di episodi della serie prequel si concentrerà sulle vicende del giovane Aragorn. Ultimo discendente di Elendil e Isildur, lo ...

Ecco i prezzi degli abbonamenti di Mediaset Premium della prossima Stagione : Svelati i prezzi degli abbonamenti di Mediaset Premium della stagione 2018 – 2019 con prezzi da soli 14,90 euro ma che con le offerte potrebbero arrivare a 9,90 euro prezzi abbonamenti Mediaset Premium 2018-2019 Mediaset Premium è in fermento e le prossime stagioni non saranno facili, perchè la piattaforma TV che ha creato il suo […]

Lo showrunner di Tredici a ruota libera sulla 2ª Stagione : “Uno degli episodi farà arrabbiare molta gente” : La seconda stagione di Tredici è in arrivo su Netflix il prossimo 18 maggio, ma non si può dire che i dettagli emersi sui nuovi episodi finora siano particolarmente chiari. Il teaser trailer che ha accompagnato l'annuncio della data d'uscita ha messo in chiaro l'importanza delle foto polaroid, che faranno da filo conduttore della stagione proprio come i nastri hanno fatto per la prima, e oltre questo si sa che i protagonisti dovranno ...

Casa delle Aie. L'assemblea di bilancio chiude la Stagione degli incontri culturali : Il programma dei 'Venerdì culturali della Casa delle Aie' comprendeva oltre a commedie dialettali, anche spettacoli musicali, iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni di Cervia e della ...

Cani - gatti e… primavera : come vivere in sicurezza la bella Stagione? La processionaria minaccia la salute degli amici a quattro zampe : L’amore per gli animali da compagnia in Italia cresce inarrestabile. Secondo il recente Rapporto curato da Assalco (Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia) e da Zoomark International, si stima siano almeno 60 milioni i pet nel nostro Paese entrati a far parte dei nuclei familiari (200 milioni in Europa), con un business che sfiora i 2 miliardi di euro solo per l’alimentazione. Un ...

Volley - quando torna in campo l’Italia? La Stagione degli azzurri pronta a scattare - parte la marcia verso i Mondiali. Quali convocati? Date - avversarie e programma : Cresce l’attesa per il ritorno in campo della Nazionale Italiana di Volley maschile. Avevamo lasciato gli azzurri a metà settembre, festanti in Giappone per la medaglia d’argento conquistata alla Grand Champions Cup dopo le cocenti delusioni raccolte tra Europei e World League. Le nostre stelle si stanno cimentando nei playoff scudetto ma ormai mancano poco più di due mesi al debutto stagionale, la marcia di avvicinamento alla calda ...

Offida - presentato ''La bella Stagione'' - calendario degli eventi primaverili : Abbiamo raccolto l'idea dell'associazione Utopia, proseguendo di fatto con il filone intrapreso in questi ultimi anni: l'organizzazione di spettacoli in strada , vedi Fof, e in teatro". Per quanto ...