Spread vola fino a 320 punti | poi ripiega sopra i 260 | giù la Borsa

Borsa giù con banche. Spread a 280. Volano i tassi a breve sui BTp : Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 anni è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a Milano, male Madrid a due giorni dalla discussione sulla fiducia al Governo Rayoj. Il Tesoro, vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero (all'1,213%)....

E' iniziata la guerra dello Spread I filo-Ue dietro la speculazione Volatilità ancora per settimane : Un gioco delle parti, che però potrebbe fare delle vittime. Secondo Marzotto Sim le attuali turbolenze del mercato altro non sono che una reazione alla Segui su affaritaliani.it

Giorgia Meloni umilia Sergio Mattarella : 'Lo Spread vola oltre 300 punti. Chiamerà Otto von Bismarck?' : Chiamato da Sergio Mattarella per evitare ripercussioni finanziarie e, soprattutto, per evitare il governo M5s-Lega con Paolo Savona all'Economia, sembra aver terrorizzato i mercati. Lo spread vola ...

Italia (ancora) sotto pressione : lo Spread vola - Borsa in forte calo : Apertura ancora in rialzo per lo spread tra Btp e Bund, che stamattina supera la soglia dei 250 punti per poi volare ad oltre 260, il top dalla fine del 2013, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio, per l'Italia, è...